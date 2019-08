Amenzile pentru medicii care lasă bolnavii să aștepte pe hol - aplicabile sau nu? Între medicii care spun că legea poate fi respectată și cei care nu vor să mai consulte toți pacienții, pe motiv că nu sunt urgențe

​​Amenzi de până la 3.000 de lei pentru medici și de până la 30.000 de lei pentru spitale, dacă pacienții care se prezintă la urgențe sunt lăsați să aștepte pe holul spitalului peste intervalul de timp prevăzut de lege - între 0 și 240 de minute, în funcție de gravitatea urgenței. Măsura a fost adoptată de Guvern săptămâna aceasta. Cât de aplicabilă este ea în condițiile în care numărul pacienților care se prezintă, în lipsă de alternative, la departamentele de urgență ale spitalelor este foare mare, iar multe spitale au deficit de personal, aparatură sau paturi? Cum se vede această măsură prin ochii doctorilor care trebuie să o respecte și care sunt măsurile complementare necesare pentru ca sistemul de urgență să funcționeze fără aglomerație, cozi, nervi și amenzi?

Medicul Bogdan Oprița

Bogdan Oprița este de părere că fiecare medic trebuie să încerce să se încadreze în acești timpi și că "dacă încalcă aceste prevederi".El subliniază că timpii prevăzuți de lege vizează primul consult de la urgență, iar investigațiile suplimentare pot dura mai mult.De asemenea, Bogdan Oprița atrage atenția că în multe spitale, departamentele de urgență au resurse insuficiente raportat la numărul de pacienți - personal insuficient (uneori doar jumătate din necesar), paturi insuficiente: "Dacă pacientul are nevoie de o perfuzie care merge o jumătate de oră, ai blocat un pat."În spitale din țară unde este deficit de personal, urgențele minore așteaptă uneori chiar și 8 ore, admite Bogdan Oprița., declară, pentru HotNews.ro, Florentina Lehănceanu, medic specialist în medicină de urgență și șefa Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Bagdasar Arseni din București., spune medicul Florentina Lehănceanu: "Noi timpii ăștia de așteptare îi respectăm, în general. Dar sunt momente când legea nu se poate respecta, pentru că sunt pacienți mulți, locurile sunt limitate, numărul de personal este limitat, nu ai cum să vezi 50 de pacienți odată. Într-un UPU care nu are suficiente paturi și suficienți medici nu se poate. Plus lipsă de aparatură, pentru că pacienții în general vin la spitale pentru că e mai facil decât să se ducă prin ambulatorii - au acces la radiografii, la tomografii, la analize, la toate. Sigur că resursele sunt întotdeauna limitate.""Sunt situații când trebuie să investighezi, ai nevoie de mai mult de două resurse, trei resurse. Spre exemplu dacă vine pacientul cu o durere lombară îi dai cod verde, nu poți să îi dai nici roșu, nici galben, dar nici albastru. La cod verde trebuie să aștepte 60 de minute, pentru că trebuie să facă niște investigații ca să poți să pui diagnosticul final plus niște consulturi interdisciplinare, pentru că nu poți să știi dacă este de la coloană, dacă este colică renală, lucrurile pot fi puțin mai complicate la o durere. Și atunci, pacientul respectiv are nevoie de investigații, are nevoie de imagistică, de analize, iar toate astea consumă timp. Și ai nevoie și de resurse: de oameni, medici, asistenți", explică Florentina Lehănceanu.

Medicul Florentina Lehănceanu

Raed Arafat



Adrian Wiener, medic și fost manager de spital: Măsura trebuie completată de centre de permanență și ambulatorii de specialitate care să lucreze până seara în fiecare spital județean

Raed Arafat adaugă că "și în Statele Unite, și în Marea Britanie, și în Franța, nimeni nu refuză un pacient care vine la urgență. În momentul în care l-ai refuzat pe acest pacient înseamnă că ți-ai asumat această responsabilitate și cine este pregătit bine medical știe foarte bine că foarte multe dintre prezentări nu sunt foarte evidente, trebuie să descoperi. Ăsta e rolul medicului de urgență, să descopere dacă e ceva care nu este foarte clar, dar care este o urgență"."De exemplu, poate să vină cineva cu o hemoragie subarahnoidă, care este o hemoragie la nivel cerebral, și care să se plângă numai de durere de cap. Dacă nu faci anamneză, dacă nu faci un consult atent cu el, și s-ar putea să trebuiască să faci și examen CT, există riscul ca bolnavul cu hemoragie în cap că îl trimiți acasă. La fel cu infarctul. Un diabetic este posibil să nu aibă dureri mari la infarct, să vină să spună doar că nu se simte bine. Dacă e diabetic înseamnă că poate să nu aibă dureri, dar trebuie să îl vezi, de ce se simte brusc rău. Nu putem să ne jucăm în medicină cu astfel de lucruri.Raed Arafat atrage atenția căÎn ceea ce privește timpii maximi de așteptare pentru pacienții care vin la urgență, stabiliți prin Hotărâre de Guvern, Raed Arafat este de părere că acești timpi se pot respecta: "Prevederea aceasta era și în Hotărârea de Guvern veche, nu e o chestie nouă, doar că s-au dublat amenzile. Pe acest lucru nu au fost date amenzi, pentru simplul motiv că atunci când intră pacientul în UPU și este văzut la triaj, de fapt timpii ăstia sunt pentru primul consult medical, pentru prima consultație. Nu înseamnă că bolnavul e luat pe targă și i se face totul în timpul ăsta, pentru că într-adevăr sunt UPU-uri care au lipsă mare de personal, nu pot să asigure acest lucru. Sunt UPU-uri care la un moment dat sunt extrem de aglomerate și poate că da, medicul îl vede prima dată, dar după asta, dacă nu e ceva grav, i se spune: 'Mai aveți puțin de așteptat' și așteaptă bolnavul până este preluat."O altă problemă -: "Noi ce am făcut în ultima perioadă? Pacientul simplu, când are o problemă acută, nu are unde să mai meargă. Pe medicul de familie nu îl găsește după program, nu îl găsește sâmbătă-duminică, nu poate să îl consulte la telefon, ambulatoriile sunt toate privatizate, dacă te duci acolo trebuie să plătești tot. Toate aceste aspecte au făcut ca singurul loc care a rămas deschis pacienților din România să fie Unitatea de Primiri Urgențe. Dar asta nu este vina UPU, ci restul sistemului trebuie să fie reanalizat și deschis pacienților, astfel încât un pacient care știe că problema lui ar fi putut fi rezolvată la un ambulatoriu să meargă acolo. Noi am închis totul, inclusiv investigațiile. Pacienții merg la clinici private, la furnizori privați pentru a face CT, RMN, radiografii, și acolo li se spune: 'S-a terminat plafonul, trebuie să plătiți din buzunar.' Pacientul, dacă nu are bani, ce face? Merge la UPU. Și eu ce să fac cu el? Să îl arunc în stradă?", afirmă fondatorul SMURD: "Avem toate statisticile și statisticile nu arată că 75% nu sunt urgențe. Avem 5 coduri în UPU: dacă vrem să spunem că ceva este complet nejustificat, acelea sunt cazurile de cod alb, dar astea sunt puține. Codul verde sunt cele mai multe, dar codul verde în UPU poate să însemne o fractură la un picior, care este urgență. E cod verde pentru că nu pune viața în pericol, dar ești urgență. Noi, din ce am făcut analize în țară, am observat că unii colegi clasifică majoritatea cazurilor în cod alb, dar dacă te uiți la cazurile respective, în realitate ele nu sunt cod alb.""Când un medic spune că nu îi convine să vină bolnavi la UPU și că el vrea ca la UPU să vină doar bolnavi intubați și ventilați sau numai bolnavi critici, nu înțelege că eu nu mai am nevoie de el la UPU. Medicul de urgență, și în concepția anglo-saxonă, și în concepția mondială, este un medic care nu vede numai cazuri critice, este un medic care vede cazurile acute și pune un diagnostic prealabil în UPU. Și are regula să diferențieze cazurile care pun viața în pericol și să le izoleze de celelalte cazuri, pe care trebuie să le consulte, să le investigheze și să le trimită unde trebuie", mai spune Raed Arafat.Fondatorul SMURD atrage atenția că "putem să discutăm de azi până mâine despre cazuri de bolnavi pe care dacă îi vede cineva fără experiență să spună că nu are nimic și omul acela poate să fie în pericol vital, să plece acasă și să moară acolo. A fost un caz cu care a fost scandal, un pacient care s-a prezentat la spital cu dureri în omoplat, a fost lăsat să plece acasă că nu are nimic și a avut infecție de aortă și a murit. Acum câțiva ani, în Olt, un medic de la UPU a refuzat să vadă un bolnav, l-a trimis la un spital de cronici, a fost plimbat între două spitale până când a făcut stop cardiac și a murit. Și medicul de la UPU spunea că bolnavul nu reprezintă urgență și eu nu îl văd. Iar bolnavul a murit după 3 ore în UPU cu infarct extins. Un medic de urgență nu poate să spună că nu consultă un pacient pentru că nu este urgență."Concluzia lui Raed Arafat este că "soluțiile cu care vin unii - hai să pedepsim bolnavii care vin în urgență dacă nu sunt urgențe - nu sunt realiste. În Statele Unite, în UPU-uri, s-a pus plata la unitățile de primiri urgență, iar studiile au arătat că bătrânii, pensionarii, cei care nu au bani, au început să le fie teamă să mai meargă la UPU, de teamă că or să fie puși să plătească. Și au început să vină cu problemele de sănătate întârziate, în loc să vină cu ele la momentul potrivit. Unitățile de Primiri Urgențe sunt singurul loc, după părerea mea, unde nimeni nu are dreptul să vină să pună limite pacientului, dar trebuie create mecanismele prin care triem, diferențiem și când stabilim clar că bolnavul nu reprezintă urgență, atunci îl redirecționăm, dar numai după ce a fost consultat și i s-au făcut investigații.""Sunt colegi care intră în această specialitate, în medicină de urgență, și nu și-au dorit, au fost obligați, a fost ultima alegere a lor. Faptul că au intrat în această specialitate fără să fie atrași de ea îi face să fie mereu nemulțumiți. Cei cărora le place să lucreze pe mașinile SMURD, pe elicopter, în UPU, o fac din pasiune și niciodată nu comentează. Uneori obosesc, sunt sub o presiune continuă, e adevărat că personalul trebuie completat, trebuie să creștem numărul resursei umane, aici au dreptate", adaugă fondatorul SMURD.Adrian Wiener, medic și fost manager al Spitalului Județean din Arad, este senator USR și membru al Comisiei de Sănătate din Senat. Adrian Wiener este unul dintre oamenii care se află în spatele viitorului program de guvernare al Alianței USR-PLUS în domeniul sănătății. El consideră că măsura amenzilor pentru depășirea timpilor de aștepare la urgențe este bună, în măsura în care timpii de aștepare sunt cauzați exclusiv de neglijența sau inactivitatea personalului.În caz contrar, spune Adrian Wiener, măsura Ministerului Sănătății trebuie completată de alte măsuri care să ajute Unitățile de Primiri Urgențe ale spitalelor să funcționeze cu mai puțină aglomerație, cozi mai mici și fără eventuale amenzi: "Ceea ce cred eu că ar trebui făcut, în afara acestei zone de coerciție pe care vrea să o introducă Ministerul Sănătății, este asigurarea unei supape pentru acești pacienți care ajung la UPU fără să fie urgențe majore."Soluția propusă de Adrian Wiener -și: "Odată cu zona de coerciție, de amendă, trebuie să te asiguri că creezi și o supapă, pentru că 240 de minute la 100 de pacienți înseamnă că timpul dedicat fiecărui pacient este de 3-4 minute, ca să te încadrezi. În măsura în care îți scade numărul de pacienți care se prezintă la UPU, pentru că o parte din ei se duc către centrele de permanență, către ambulatoriile cărora poți să le faci program de funcționare în două ture - noaptea nu, dar înainte de masă și după-amiază - poate să funcționeze. Pacienții cu diverse probleme pot să nu se ducă la UPU, pot să se ducă la ambulatoriu până la 8-9 seara. Ar trebui stimulate cumva specialitățile medicale sau chirurgicale care sunt de obicei apanajul urgențelor să își deschidă ambulatoriul în două ture - cardiologie, diabet, neurologie, pediatrie, ortopedie."