O secție a Spitalului Municipal din Lugoj, închisă de Direcția de Sănătate Publică din cauza "stării igienico-sanitare"

Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Timiș, Dana Șpac, a declarat, miercuri, pentru Mediafax, că Secției de Hemodializă a Spitalului Municipal Lugoj i-a fost suspendată temporar activitatea după ce, în urma mai multor controale efectuate pe parcursul acestui an, au fost descoperite o serie de nereguli.Pe de altă parte, directorul Spitalului Municipal Lugoj, Edwin Floroni, a declarat, miercuri, pentru Mediafax, că a depus o cerere la Ministerul Sănătății, anul trecut, prin care solicita desființarea Secției de Hemodializă, deoarece, susține el, adresabilitatea este foarte mică, după ce în orașul Lugoj s-a deschis un centru privat de hemodializă, dotat cu echipamente performante."Nu am luat măsuri pentru a renova secția pentru că eu, ca manager, nu am considerat justificat să fac asta într-un compartiment care nu funcționează. Este un compartiment care mi-a adus pierderi de 100.000 de lei într-un trimestru și nu consider că merită să investesc în el. Am avut în acest an doar șase sau șapte pacienți care au beneficiat de hemodializă. Am un dosar aflat la Ministerul Sănătății de anul trecut, prin care am cerut desființarea de tot a compartimentului. Indiferent cât ar fi fost investiția de mare, acest compartiment nu mi-ar fi adus venituri, în condițiile în care în oraș există o structură asemănătoare privată, bine dotată, cu aparate medicale de ultimă generație, iar la 50 de kilometri, la Timișoara, spitalul județean a investit o sumă enormă pentru reabilitarea secției de hemodializă. Eu sunt un mic copil între cele două centre. Am investit în maternitate, în secția de boli infecțioase, unde am venituri și adresabilitate. Eu am cerut desființarea secției, dar mi s-a solicitat să investesc în ea, dacă nu este economic rentabil, nu consider că are rost", a afirmat Edwin Floroni.Directorul Spitalului Municipal Lugoj a mai precizat că pacienții au fost preluați de celelalte centre de hemodializă din oraș și din Timișoara, fără costuri suplimentare, iar personalul de pe secție a fost distribuit pe alte clinici, astfel că nu au fost desființate posturi: "Secția de Hemodializă funcționa în cadrul spitalului de zeci de ani. Pe vremuri era rentabilă, mulți pacienți făceau dializă aici, dar adresabilitatea a scăzut în momentul în care s-a deschis centrul privat în Lugoj, pentru că sunt condiții mai bune. Nu s-a investit niciodată în Secția de Hemodializă."