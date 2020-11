Criza adolescentei: Cum sa trecem cu bine prin perioada usilor trantite de la 12 la 17 ani?

​Ghid practic

Adolescentii nu sunt toti la fel. Unii stau toata ziua ascunsi in camera lor; altii sunt mai tot timpul plecati de acasa. Unii lenevesc pe canapea, altii se implica, riscandu-si chiar viata, in activitati sportive. In fine, unii trag din joint-uri de la prima ora, iar altii nici nu vor sa se atinga. Insa toti au ceva in comun: ei au de parcurs o perioada critica, marcata de transformari si rataciri. Si, mai ales, au nevoie de grija si sprijinul parintilor. Pericolele sunt la tot pasul: alcoolul, sexul, drogurile, viteza la volan, tulburarile de comportament si dezinteresul brusc fata de invatatura.

Pentru a traversa cu bine aceasta perioada, adolescentii au nevoie de parintii lor – sa le fie alaturi, si nu sa-i traga de mana. Cunoscuta pentru promovarea parentingului pozitiv, autoarea exploreaza in cartea de fata psihologia adoles­centilor, dar si anumite aspecte biologice si fiziologice care pot pune intr-o noua lumina motivatiile adolescentilor, ce raman adesea necunoscute atat pentru parinti, cat si pentru cei tineri.

Isabelle Filliozat este psihoterapeuta si specialista in educatie scolara, fiind directoarea Scolii pentru Inteligente Relationale si Emotionale din Aix-en-Provence, dedicata dezvoltarii personale. La Editura Trei, de aceeasi autoare, au mai aparut doua volume de parenting dedicate varstelor mai mici: Le-am incercat pe toate! Plansete, incapatanare si crize de furie (perioada 1-5 ani) si Ma exaspereaza! Cum sa intelegem ce se petrece in creierul copilului intre 6 si 11 ani.