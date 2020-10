Recomandare de lectura

„Un tur extraordinar de bine ghidat printr-o relatare dramatica, profund revelatoare, despre acei oameni care fie din intamplare, fie cu premeditare au creat lumea noastra de astazi." – National Post

„Margaret MacMillan, profesor la Oxford, evita cronologiile seci si ne ofera in schimb intalniri intime cu personaje reale. Se pare ca ii place sa aduca la lumina detaliile revelatoare. «Vreau sa barfesc», marturiseste ea – si acelasi lucru il vrem si noi." – New York Times Book Review

Margaret MacMillan propune o selectie inedita de personalitati, unele faimoase, altele mai putin cunoscute, care si-au lasat amprenta asupra trecutului. Unele au schimbat cursul istoriei si chiar au dat tonul epocilor in care au trait. MacMillan analizeaza conceptul de leadership, asa cum este acesta reprezentat de personaje precum Otto von Bismarck, William Mackenzie King sau Franklin Delano Roosevelt. Observa, de asemenea, cum pot comite unii conducatori greseli enorme, cu consecinte devastatoare, asa cum s-a intamplat cu Hitler, Stalin sau Thatcher. Richard Nixon si Samuel de Champlain sunt infatisati ca exponenti ai caracterelor temerare, care si-au asumat riscuri, urmandu‑si cu incapatanare propriul drum si sfidand adesea societatile din care proveneau.

Apoi sunt descrisi visatorii, exploratorii si aventurierii, oameni ca Fanny Parkes si Elizabeth Simcoe, care au infruntat sau ignorat limitarile impuse de societatile lor. In cele din urma, sunt trecuti in revista observatorii, personaje asemeni lui Babur, fondatorul dinastiei indiene a mogulilor, sau Victor Klemperer, un supravietuitor al Holocaustului, care a tinut jurnale si memorii ce readuc la viata trecutul.



Oamenii istoriei prezinta relatia complexa si deosebit de importanta dintre biografie si istorie, indivizi si epocile in care au trait.

„MacMillan a reusit sa duca la perfectiune aceasta abilitate de a imbina elementele macro cu cele micro, teoretizarile cu detaliul personal graitor… Ea dezvolta si ilustreaza convingerea conform careia nu poti intelege trecutul doar trasandu-i fortele oarbe – economia, ideologia, religia. Trebuie sa acorzi atentie si oamenilor de pe teren, indivizilor in carne si oase care forfotesc incercand sa dea un sens lucrurilor… La sfarsitul acestei carti captivante, ramai cu intrebarea daca nu cumva acei cercetatori care insista asupra unei abordari abstracte, impersonale a trecutului nu sunt de fapt cei care risca cel mai mult sa piarda esenta lucrurilor." – Guardian

Autoarea de origine canadiana Margaret MacMillan este un istoric de renume mondial, profesor emerit de istorie internationala la Universitatea Oxford si profesor la Universitatea din Toronto. Si-a obtinut doctoratul la St Antony’s College, Oxford, unde mai tarziu a ocupat pozitia de rector. Anterior a mai fost rector al Trinity College din cadrul Universitatii din Toronto, precum si la Universitatea Ryerson. Eminent expert in istorie si relatii internationale, MacMillan este si un frecvent comentator in mass-media. Este autoarea unor lucrari de mare succes, traduse in mai multe limbi si incununate cu premii prestigioase, precum Razboiul care a pus capat pacii: Drumul spre 1914 si Fauritorii pacii: Sase luni care au schimbat lumea, publicate si in limba romana de Editura Trei.