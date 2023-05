RĂZBOI ÎN UCRAINA Joi, 25 Mai 2023, 14:43

Sebastian Jucan • HotNews.ro

​Șeful Direcției Principale de Informații a Ucrainei, generalul Kirilo Budanov, a vorbit pentru prima dată despre o rană gravă pe care a suferit-o în timpul unei operațiuni în regiunea Donbas din estul Ucrainei, unde separatiștii pro-ruși luptă împotriva forțelor Kievului din 2014, relatează Unian.

Kirilo Budanov Foto: Adi Iacob/ HotNews.ro

Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la The New Voice of Ukraine el a spus că în total a fost rănit de 3 ori în timpul unor operațiuni speciale, dar că una dintre răni, provocată de o mină, i-a amenințat viața după ce o bucată de șrapnel i-a ajuns în torace.

„E imposibil să o scot din corp, e periculos. Mi-a fost străpuns spatele și gâtul. Am trecut singur prin prima linie, cu adrenalină, vreo 5 kilometri, apoi am căzut epuizat. Rana a fost gravă, dar în principiu poți trăi”, a relatat el, fără a preciza anul când a fost rănit.

Budanov, un absolvent al Academiei Forțelor Terestre din Odesa, a participat la operațiuni în Donbas încă din 2014, anul anexării ilegale a Crimeii de către Rusia și a declanșării războiului separatist din estul Ucrainei.

În 2019 el a supraviețuit unei tentative de asasinat la adresa sa, după detonarea prematură a unui dispozitiv exploziv plasat sub mașina lui. În 2020 el a fost numit de președintele Volodimir Zelenski șef adjunct al Direcției Principale de Informații, serviciul de informații al armatei ucrainene, iar apoi mai târziu în cursul aceluiași an director al acestuia.

Budanov, una dintre țintele prioritare al serviciilor secrete rusești

Cotidianul american The Washington Post nota într-un articol publicat la sfârșitul lunii ianuarie pe baza intervieverii mai multor surse că Budanov ar fi fost ținta a cel puțin 10 tentative de asasinat ale serviciilor secrete ruse, atât înainte cât și după izbucnirea războiului din Ucraina.

Se crede că la acest capitol generalul ucrainean ar fi întrecut doar de către președintele Volodimir Zelenski. Zelenski ar fi supraviețuit la peste 12 tentative de ucidere a acestuia de către forțele ruse de la începutul războiului.

Potrivit surselor citate de presa americană, Budanov este una dintre țintele principale ale Rusiei deoarece Kremlinul îl consideră responsabil pentru avarierea gravă a Podului Kerci care leagă Rusia de Crimeea în luna octombrie a anului trecut.

În data de 21 aprilie a acestui an un tribunal militar din Moscova a emis un mandat de arestare pe numele său, acuzându-l de organizarea unor „atacuri teroriste” pe teritoriul Rusiei.

