Directorul Agenției Centrale de Informații, Bill Burns, a călătorit la Kiev înainte de începerea războiului de către Rusia împotriva Ucrainei pentru a-l informa pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre planul de asasinare, susține autorul Chris Whipple în viitoarea sa carte „The Fight of His Life: Inside Joe Biden’s White House”, relatează The Independent.

Volodimir Zelenski Foto: President Of Ukraine / Zuma Press / Profimedia

În viitoarea sa carte, The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House / Lupta vieții sale: În interiorul Casei Albe a lui Joe Biden, autorul Chris Whipple scrie că Zelenski el a primit un briefing clandestin de la directorul CIA, Bill Burns, despre amenințarea asupra vieții sale.

Într-o copie a cărții sale obținută de The Independent, Whipple a spus că Burns a mers la Kiev „pentru a-i verifica realitatea”.

El a spus că Biden l-a însărcinat pe directorul CIA – un fost ambasador al SUA în Rusia – să-i ofere lui Zelenski „detalii precise despre comploturile rusești”.

„Acest lucru i-a atras imediat atenția lui Zelenski; a fost surprins, dezmeticit de această veste”, a scris el, în timp ce Zelenski a respins public avertismentele oficialilor americani că Moscova va lansa în curând cea mai mare invazie terestră de la sfârșitul Al Doilea Război Mondial.

Oficialii ucraineni spun că Zelenski a supraviețuit la peste 12 tentative de ucidere a acestuia de către forțele ruse de la începutul războiului în februarie anul trecut.

Potrivit lui Whipple, cel puțin două dintre aceste povești de succes s-au datorat informațiilor americane împărtășite de Burns în timpul acelei vizite la Kiev.

„Informațiile au fost atât de detaliate încât au ajutat forțele de securitate ale lui Zelenski să zădărnicească două tentative separate ale Rusiei asupra vieții sale”, a scris el.

Cotidianul britanic The Times scria în martie 2022 că Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care ar fi fost ameninţat direct de trupele cecene şi de mercenarii din gruparea Wagner, a scăpat după trei tentative de asasinat doar într-o săptămână.