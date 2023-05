Datele oficiale publicate de Rosstat, biroul de statistică al Rusiei, și analizate de observatori independenți arată că jumătate din tinerii bărbați ruși care au murit anul trecut și-au pierdut viața în războiul pe care președintele Vladimir Putin l-a declanșat împotriva Ucrainei.

Noi randuri de morminte in cimitirul Wagner Foto: Not specified / WillWest News / Profimedia