Duminică, 05 Mai 2024, 08:48

0

Cum va fi vremea de Paște este înterbarea care apare în fiecare primăvară, iar vremea de Paște a ținut și ea pasul cu încălzirea climei, care a adus primăveri tot mai calde. Au fost și nopți tropicale, dar și zile cu peste 30 de grade. Au fost și zile de Paște ceva mai răcoroase, cum s-a întâmplat anul trecut.

Oua de Paste Foto: Shutterstock

O medie a ultimului deceniu arată minime între 0 și 14 C și maxime între 13 ți 26 C. Fiind o sărbătoare cu dată variabilă, diferențele pot fi mari de la an la an, iar temperaturile sunt, în general, mult mai mici când Paștele este la început de aprilie.

Vremea de Paște în România - Unde a fost cel mai cald și cel mai rece

2015 - 12 aprilie

Minime între -3 și 11 grade

Maxime între 15 și 24 C

2016 - 1 mai

Minimele au fost între +5 și +16 grade

Maximele au fost între 13 și 23 C

2017: 16 aprilie

Minime: Toplița 0, Calafat +12 grade

Maxime: Stâna de Vale +7, Giurgiu +24

2018: 8 aprilie

Minime: Miercurea Ciuc - 1, Moldova Nouă +15

Maxime: Mangalia +13, Vărădia de Mureș +26

2019: 28 aprilie

Minime: Păltiniș +3, Cotnari +14

Maxime: Roșia Montană, +6 Vaslui +25

2020: 19 aprilie

Minime: Poiana Stampei, -3, Oravița +14

Maxime: Baraolt +13, Băile Herculane +29

2021: 2 mai

Minime: Stâna de Vale +7, Oravița +20

Maxime: Roșia Montană +16 Calafat +32

2022 - 24 aprilie

Minime: Stâna de Vale -1, Cernavodă și Călărași +11

Maxime: Sulina +14, Zimnicea +27

2023 - 16 aprilie

Minime: Poiana Stampei -2 Oravița și Sulina +12

Maxime: Păltiniș +8 Zimnicea +23