Oxana Mihailova • HotNews.ro

După ce am analizat „activitatea profesională” a lui Vladen Tatarski, ucis în explozia din Sankt Petersburg, am vrut să vedem și ce scriu și promovează ceilalți vloggeri cunoscuți ai Kremlinului. Am descoperit o lume macabră, în care ura față de Occident, supunerea față de Putin și discuțiile despre atacuri nucleare sunt la ordinea zilei.

Propagandista rusă Olga Skabeeva Foto: WillWest News / Profimedia

„Zelenski este un clovn și din cauza lui mor ucrainenii”, „Occidentul vrea să atace Rusia, iar pericolul îl paște pe fiecare locuitor al acestei țări”, „să nu-l dezamăgim pe președintele nostru”, iar „în Europa și America principala preocupare o reprezintă drepturile minorităților sexuale și ale persoanelor transgender”.

Aceste idei sunt răspândite pe canalele de Telegram ale bloggerilor și jurnaliștilor ruși care fac propagandă pentru Kremlin. Am selectat câțiva dintre bloggerii faimoși, care au fost recent citați de presa de la Moscova, pentru ca publicul din România să afle cum este justificat războiul și cum este Occidentul împroșcat cu noroi în spațiul informațional din Federația Rusă.

Roman Golovanov, blogger, jurnalist, peste 76 mii urmăritori: „Problema pedepsei cu moartea este relevantă pentru supraviețuirea noastră”

Roman Golovanov. FOTO: canalul lui de Telegram

Nu trebuie să faci multe cercetări ca să înțelegi care sunt ideile despre lume și viață ale lui Roman Golovanov. E de ajuns să citești ce scrie acesta despre vloggerul recent asasinat, Vladlen Tatarski, pe care-l numește într-o postare un „adevărat erou evanghelist”.

Într-un alt text (și video), tot pe canalul său de Telegram, bărbatul sugerează că este nevoie de introducerea pedepsei cu moarte, în contextul uciderii lui Vladlen Tatarski.

„Problema pedepsei cu moartea este una dintr-o serie de subiecte care sunt relevante pentru supraviețuirea noastră. De exemplu, Trepova (n.r.- suspectă în asasinarea lui Tatarski) - este cel mai recent exemplu viu. E singură?

Când a explodat (n.r.-bomba), ei (n.r.- organizatorii atentatului) s-au gândit că, probabil, va muri și ea. Dar iată, ea va merge la închisoare. Însă ei au niște speranțe, niște gânduri, că ea nu va putrezi până la sfârșit în pușcărie. Ei au speranța că mai târziu guvernul va fi răsturnat și toți propagandiștii vor fi spânzurați”, scrie jurnalistul.

Andrei Rudenco, blogger, corespondent militar, urmărit de peste 276 mii de oameni: „Pentru a face pe plac Occidentului, Zelenski ucide zeci de mii de ucraineni”

Andrei Rudenco. FOTO: canalul lui de Telegram

În prestațiile sale de pe Telegram referitoare la situația de pe front, jurnalistul îi numește pe militarii ucraineni „naziști” și promovează ideea că aceștia sunt gata să cedeze.

Într-o astfel de postare, jurnalistul scrie că „în Germania, în luna mai, este așteptată vizita lui Zelenski pentru a-i fi înmânat Premiul Internațional Carol cel Mare.

„Da, și noi credem că pe la sfârșitul lunii mai, Zelenski va trebui să fugă din Ucraina cu coada între picioare. După viitoarea lor ofensivă anunțată, clovnul va trebui să fugă…”

Iar într-un comentariu de pe 8 aprilie, jurnalistul îl acuză pe președintele Ucrainei de faptul că cetățenii acestei țări mor în război. Mesajul este însoțit de un video care arată mai multe vehicule distruse.

„În filmare, o coloană a Forțelor Armate ale Ucrainei arde, încercând să evadeze din Bahmut. Doar Zelenski este de vină pentru moartea lor. Cu dorința lui de a face pe plac Occidentului, el ucide zeci de mii de ucraineni”, scrie Rudenco.

Daniil Bezsonov, blogger, expert militar, peste 388 mii de urmăritori: „Să nu-l dezamăgim pe președintele nostru”

În postarea sa din 27 martie, expertul este hotărât să explice rușilor esența războiului din Ucraina.

„Prieteni, vreau să vă atrag încă o dată atenția asupra faptului că acest război este poate cel mai periculos din istoria Rusiei. Pericolul principal nu constă în numărul țărilor care s-au unit împotriva noastră, ci în manifestarea lor ticăloasă și insidioasă.

Acest război a început împotriva țării noastre cu mult timp înainte de 24 februarie, precum și cu mult timp înainte de anul 2014. Calculul inamicului este că vom adormi și vom rata „punctul fără întoarcere”.

Calculul inamicului este că adevăratele scopuri ale acestui război, indiferent de forma pe care o ia, vor fi ascunse destul de mult timp, atât de popor, cât și de elitele ruse. Vă rugăm să rețineți că până și impactul informațional al inamicului în aria noastră are ca scop convingerea tuturor: „acesta nu este războiul vostru”, „nimic nu vă amenință”, „nimic nu vă amenință orașul și casa”, etc.

Cu cât fiecare locuitor al Rusiei înțelege mai devreme amenințarea reală, care vizează distrugerea țării noastre, și a poporului nostru și începe să se gândească la modul în care își poate ajuta țara și armata, cu atât mai puțin acest război ne va afecta pe fiecare dintre noi.

Președintele nostru, pornind „operațiunea militară specială”, a luat o decizie foarte dificilă, dar atât de necesară. A făcut-o pentru viitorul nostru, al copiilor noștri și al țării noastre. Să nu-l dezamăgim pe președintele nostru, țara noastră, dar cel mai important, pe noi înșine”, declară Bezsonov.

Mai trebuie spus că, pe data de 6 martie, Bezsonov a încercat să justifice împușcarea unui militar ucrainean luat prizonier. Bloggerul susține că ar avea informații care arată că, de fapt, era vorba despre un soldat rus special îmbrăcat în uniformă ucraineană și împușcat de ucraineni. Bezsonov a promis că va reveni cu mai multe detalii, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Toate informațiile arată însă că bărbatul respectiv a fost, într-adevăr, împușcat de militarii ruși, iar ulterior s-a dovedit că este un cetățean al Republicii Moldova, care a luptat pe partea Ucrainei. Ultimele lui cuvinte au fost „Glorie Ucrainei!”.

Mai departe, am vrut să văd și ce scriu și postează jurnalistele Olga Skabeeva și Margarita Simonyan, care sunt considerate principalele propagandiste ale Kremlinului.

Olga Skabeeva, jurnalistă, peste 190 mii de urmăritori, este îngrijorată că în America un copil poate avea trei părinți

Pe canalul său de Telegram, Skabeeva vorbește despre mersul războiului din Ucraina și promovează ideea că armata ucraineană pierde, iar autoritățile de la Kiev nu mai au susținerea promisă. Jurnalista îi numește pe ucraineni „teroriști”.

În alte postări, ea încearcă să acrediteze ideea că țările europene ar reprezenta un pericol pentru Rusia sau că „au interese” privind teritoriile Ucrainei.

Skabeeva a mai scris despre organizarea unui miting în Polonia împotriva „ucrainizării” acestei țări. În imaginile publicate de ea pe Telegram se poate vedea însă că participanții la eveniment pot fi numărați pe degetele de mâini.

Cu toate acestea, Skabeeva vrea să propage ideea că polonezii sunt nemulțumiți de refugiații ucraineni: „Doar Duda (n.r.- președintele Poloniei) este mulțumit de refugiați. El speră foarte mult să anexeze teritoriul (n.r.- vestul Ucrainei, despre care propaganda rusă spune că este dorit de Polonia)”.

Într-un altă postare, însoțită de un video, de pe canalul său de Telegram, Skabeeva scrie că „Lituania găzduiește exerciții la scară largă în apropierea graniței cu Belarus. Se raportează că în acestea sunt implicați aproximativ 1.300 de militari și 250 de unități de echipament militar NATO. Militarii sunt pe un teren de antrenament din apropierea orașului Pabrade, care se află la mai puțin de 10 km de graniță”.

Skabeeva nu se limitează însă la relatarea evenimentelor de pe front. Jurnalista a comentat recent și o declarație a ministrului german al familiei despre persoanele transgender.

„Femeile transgender sunt femei” – ministrul german al familiei, vârstnicilor, femeilor și tineretului Lisa Paus. În Europa continuă să lupte nu numai cu Rusia, ci și cu bunul simț. A fost o luptă lungă.

Săptămâna trecută, ministrul Justiției Marco Buschmann a putut raporta progresul: legea de autodeterminare, care permite persoanelor transgender, intersexuale și non-binare să-și schimbe felul în care sunt înregistrați în registrul de stare civilă, fără o evaluare psihiatrică prealabilă, va fi adoptată în curând”, citează Skabbeva.

Acesta este doar un episod din luptele pe care Skabeeva le duce cu Occidentul pe subiectul relațiilor dintre persoanele de același sex. De exemplu, ea folosește un pretins caz (dintr-un ziar tabloid obscur) al unei familii din Statele Unite ale Americii ca să demonstreze că în Occident sunt acceptați și… trei părinți:

„În SUA, un cuplu căsătorit trăiește deschis cu un al treilea partener pentru a se dezvolta pe plan emoțional și sexual. Părinte #1, Părinte #2, Părinte #3?”, se întreabă ea.

Margarita Simonyan, jurnalistă RT (fosta Russia Today), peste 490 mii de urmăritori: armele nucleare și cel de-al treilea război mondial

Margarita Simonyan. FOTO: WillWest News / Profimedia

Într-una din postările recente, Simonyan laudă un centru de reabilitare pentru participanții la așa-zisa „operațiunea militară specială” din Ucraina. Jurnalista publică și multe fotografii.

„Să începem cu faptul că totul în centru pare că nu s-a construit într-o LUNĂ de oficiali, ci este un loft modern cu cafenele, spații de coworking și zone de lounge. O bucătărie în care soțiile gătesc împreună în weekend, un întreg etaj de asistență diversificată pentru persoanele cu dizabilități [...]

Și acest lucru este nu doar pentru cei cu viza de reședință, dar și pentru toți cei care locuiesc la Moscova - și nu trebuie să dovedească cu acte că locuiesc aici. În Rusia, vă puteți imagina? Nu trebuie să dovedești nimic cu hârtii!

Nu am văzut niciodată o asemenea atitudine față de oameni, nici măcar în America anilor 90, într-o perioadă în care America își trăia ultimii ani de normalitate, care se baza și pe comunitate și pe asistență reciprocă activă”, scrie Simonyan.

Într-un text publicat pe contul său de Telegram, pe data de 21 martie, Simonyan face aluzie la utilizarea armelor nucleare în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, folosind mai multe alegorii.

„Nimic nu poate fi cultivat pe acest pământ după uraniu sărăcit. Legume, fructe, cireșe, pâine - totul va fi otrăvit. Cineva va otrăvi cireșele de pe pământul său?

Iată răspunsul. Acesta nu este pământul lor. Ei înșiși nu îl consideră al lor. Acest pământ este prizonierul lor. Pământul nostru este ținut ostatic de către ei. Împreună cu oamenii.

Astfel, există trei opțiuni. 1. De a elibera ostaticii. 2. De a lăsa ostaticii să moară. 3. De a accepta să fim șantajați ca ostatici până când, fie îi eliberăm, fie ei mor (cum procedează întotdeauna teroriștii). Alegeți.‘’

Simonyan lansează și insulte directe la adresa umoristului rus Maxim Galkin, soțul cântăreței Ala Pugaciova, ambii fiind plecați în Israel, în semn de protestul față de războiul declanșat de țara lor în Ucraina.

„Din punctul de vedere al lui Pușkin, poți fi gay și un om treabă, sau poți fi gay și un nemernic. Galkin este atât homosexual, cât și un nemernic. Nu există niciun conflict existențial aici”, scrie ea.

Subiectul celui de al treilea război mondial este des abordat de Simonyan. De exemplu, pe 16 martie, ea și-a pus pe canalul de Telegram declarația dintr-o emisiune tv la care a participat în care a spus următoarele:

„Nu este nimic îngrijorător cu privire la începutul celui de-al treilea război mondial: acesta a început deja. Trebuie să ne facem griji cu privire la sfârșitul lui. Este clar că ei nu se vor opri. Data viitoare drona va fi în apele noastre.

Trebuie să fim pregătiți pentru asta: vor fi submarine pentru Ucraina, avioane, tot ce este posibil, cu excepția armelor nucleare. Vor fi militari: cei ucraineni se epuizează. Mai întâi pe baza de contract, apoi - armata activă. Până nu ne vor distruge, nimic nu-i va opri, cu excepția unui singur lucru - amenințarea iminentă la adresa propriei lor vieți.”