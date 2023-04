EXCLUSIV Marți, 04 Aprilie 2023, 08:57

Oxana Mihailova

HotNews.ro a vrut să afle mai multe despre Alexei Moskaliov, rusul care a fost condamnat la închisoare după ce fiica sa de 12 ani a făcut desene anti-război. Moskaliov este în prezent dispărut și nici măcar cei apropiați nu știu unde se află.

Alexei Moskaliov

Soarta bărbatului din Rusia, a cărui poveste a făcut înconjurul lumii după ce a fost condamnat la doi ani de pușcărie deoarece fiica sa de 12 ani a desenat mesaje anti-război, rămâne în continuare necunoscută. La aproape cinci zile după ce a fost reținut în Belarus, Alexei Moskaliov, din regiunea rusească Tula, este de negăsit de avocați și rude.

HotNews.ro a vrut să afle mai multe despre această poveste și a stat de vorbă cu Dmitri Zakhvatov, un cunoscut avocat care, în ultima perioadă, a apărat în instanță mai mulți participanți la protestele anti-război din Rusia.

Zakhvatov, care ne-a rugat însă să-l prezentăm ca prieten al lui Alexei și nu ca avocatul acestuia, a făcut publică săptămâna trecută scrisoarea Mashei, fiica lui Alexei, scrisă după ce tatăl a fost condamnat.

În scrisoarea publicată ulterior de The New York Times, fata i-a scris tatălui său: „Te iubesc foarte mult și ar trebui să știi că nu ai făcut nimic greșit”.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Alexei a fost un părinte „deplorabil".

Fiind în arest la domiciliu și înainte de ultima ședința de judecată, Alexei a încercat să părăsească Rusia, fiind ajutat de Dmitri care în prezent locuiește în Lituania. Avocatul ne-a dat mai multe detalii în cadrul interviului pe care l-am realizat cu acesta prin intermediul aplicației Zoom.

„Este foarte probabil ca el să fi fost pur și simplu urcat într-un automobil și dus în direcția Rusiei”

Știți unde se află Alexei? Am înțeles că a avut o tentativă de a părăsi Rusia.

Dmitri Zakhvatov: Din păcate, noi nu cunoaștem nici până acum unde se află Alexei. Conform regulilor internaționale în cazurile de extrădare a unei persoane dintr-o țară, deciziile se iau în cadrul unor procese de judecată. Însă Belarus, țara unde a fost reținut Alexei, este un stat „deosebit”, acolo legea aproape că nu există.

Din acest motiv, este foarte probabil ca el să fi fost pur și simplu urcat într-un automobil și dus în direcția Rusiei. Au apărut informațiile precum că el a fost trimis anume în Tula (n.r- regiunea de unde este Alexei), însă până acum nu am putut verifica această informație. Nici avocații, nici oamenii apropiați nu pot lua legătura cu el.

Deoarece procesul de judecată în cazul lui Alexei a ajuns în presa internațională, ne puteți explica pentru ce fel de declarații a fost el condamnat, învinuirea oficială fiind „discreditarea forțelor armate ruse”?

Autoritățile ruse înțeleg sub denumirea generală de „discreditarea forțelor armate ruse” orice exprimare a unei păreri proprii negative referitoare la războiul din Ucraina.

Dacă spuneți că sunteți împotriva războiului, scrieți postări anti-război pe rețelele sociale, ați ieșit cu o pancartă anti-război și așa mai departe, pentru început puteți fi tras la răspundere contravențională, iar în cazul în care aceste acțiuni se vor repeta veți fi pedepsit penal.

Toată povestea lui Alexei constă în faptul că fiica lui minoră a făcut un desen anti-război la școală: a desenat steagul Ucrainei, o fetiță, așa ceva. A venit poliția. Și așa a început totul.

Iar anterior Alexei a fost sancționat contravențional pentru declarațiile anti-război pe rețelele sociale. După cazul cu desenul fiicei, structurile de forță au început să caute și alte elemente în rețelele lui de socializare. Astfel a fost creat un dosar penal, iar ulterior a fost plasat în arest la domiciliu.

Fiica lui a fost trimisă la o casă de copii, chiar înainte ca Alexei să încerce să fugă din arest la domiciliu.

Unde este mama fetiței?

Ea și Alexei sunt divorțați demult. Oficial, tatăl are grija de fetiță. Acum nu este clară poziția fostei soții privind această situație.

Sunteți un amic al lui Alexei: ne descrieți, vă rog, cine este el, ca persoană, având în vedere că în actualele condiții de cenzură severă din Rusia a avut curajul să se expună împotriva războiului? În plus și-a educat și fiica în acest mod.

Alexei este un om obișnuit și curajos. El este antreprenor, s-a ocupat de creșterea păsărilor exotice, le vindea și astfel câștiga bani pentru a trăi. De ce a decis să-și exprime opinia? Îmi este greu să răspund la această întrebare, fiecare persoană decide în funcția de curajul pe care-l are.

Vă simțiți în pericol în condițiile în care ați decis să-l ajutați?

Nu sunt în pericol. Nu mai sunt în Rusia.

Ați părăsit Rusia din cauza războiului în Ucraina?

Au fost o multitudine de circumstanțe. Este o poveste foarte lungă și nu vreau s-o redau în acest material.

Dar puteți să ne spuneți unde vă aflați? Dacă nu reprezintă asta un pericol pentru dumneavoastră.

Sunt în Lituania.

„Cu banii câștigați din vânzarea resurselor energetice, Putin a întreținut structurile sale de forță care au distrus societate civilă”

Avocatul Dmitri Zakhvatov.

Deoarece este greu să aflăm de la distanță atmosfera reală din societatea rusă, ne puteți descrie ce se întâmplă acum acolo? Mai sunt mulți oameni ca Alexei? Pot ei schimba ceva?

Vă explic. Dacă vă imaginați cum era în perioada lui Hitler, Mussolini, Ceaușescu sau a generalului Franco- așa trăiește acum societatea rusă, în permanentă frică. Această atmosferă de frică este menținută inclusiv prin reprimarea protestelor.

Acest lucru se întâmplă pentru că Putin a avut foarte mulți bani, pe care i-a obținut din Europa, de la vânzarea gazelor. Rusia nu produce nimic.

Cu banii câștigați din vânzarea resurselor energetice, Putin a întreținut structurile sale de forță care au distrus societate civilă și-au ucis activiști din opoziție. Din acești bani au mai fost finanțate posturile de propaganda, dar și canalele de Telegram (n.r.- care fac propagandă rusă).

Această propagandă mai are efect asupra populației sau a început să se schimbe ceva pe parcursul acestui an?

Sondajele arată că susținerea războiului scade. Este un rezultat clar, logic, firesc. Acum societatea civilă în Rusia nu are finanțare suficientă, motiv pentru care nu poate să lupte cu structurile statului.

Dumneavoastră, personal, planificați să vă întoarceți în Rusia și în ce condiții se poate întâmpla asta?

Eu sunt patriot al țării mele. Eu am văzut o altă Rusie. Am văzut în piețe, în săli de judecată, am văzut-o în cuvintele clienților mei ale căror drepturi le-am apărat în ultimii șase-șapte ani. Și eu știu că această Rusia există.

Nimeni nu poate să-mi ia aceasta țară și eu voi lupta în numele acestei țări. Fac tot ce pot pentru asta, inclusiv ajutând persoane precum Alexei.

Care sunt totuși șansele lui Alexei să nu facă pușcărie?

Cred că sunt aproape zero, însă timpul va arăta.

Alexei Moskaliov, un părinte „deplorabil”

Alexei Moskaliov a fost condamnat la doi ani de închisoare ca pedeapsă pentru criticile sale la adresa politicilor Kremlinului, în postările de pe rețelele sociale.

Poliția l-a investigat după ce fiica sa de 12 ani, Maria (sau Masha), a refuzat să participe la o oră de patriotism la școală și a făcut desene care arătau rachete trase asupra unei familii care stătea sub un steag ucrainean și un altul pe care scria „Glorie Ucrainei!".

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a apărat condamnarea lui Moskaliov, spunând că acesta a fost părinte „deplorabil".