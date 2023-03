EXCLUSIV​ Luni, 13 Martie 2023, 07:52

Gabriel Bejan, Oxana Bodnar, Adi Iacob • HotNews.ro

​Într-un interviu video acordat echipei HotNews.ro aflate la Kiev, șeful serviciului de informații militare din Ucraina, Kirilo Budanov, a explicat cum colaborează cu serviciile secrete din țările NATO, inclusiv cu cele românești, ce fel de informații primește de la aliați, de ce crede că Rusia nu va folosi arma nucleară și pe ce se bazează când spune că Putin este bolnav de cancer.

Kirilo Budanov Foto: Adi Iacob/ HotNews.ro

Pe Kirilo Budanov l-am întâlnit zilele trecute la Kiev, în biroul său dintr-o unitate militară de pe malul Niprului. În timp ce-l așteptam pe omul de încredere al ofițerului să ne preia cu mașina de la poarta unității, în oraș au început să sune sirenele.

Era a doua alarmă aeriană pe ziua respectivă, deci nimic neobișnuit. Cu toate acestea, ar fi fost imposibil să nu ne gândim că urma să ne vedem cu un militar ce a fost ținta mai multor atentate puse la cale de oamenii Rusiei.

La 37 de ani, Budanov este unul dintre cei mai tineri generali din armata Ucrainei. Potrivit unui articol din Washington Post, ascensiunea acestuia a accelerat după august 2016, când un înalt ofițer din Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a fost ucis în Crimeea, de presupuși sabotori ucraineni.

S-a spus că unul dintre agenții speciali ucraineni, care ar fi operat în spatele liniilor inamice, ar fi fost Budanov. Acesta nu a confirmat niciodată participarea la operațiune, dar nici nu a negat-o.

Un an mai târziu, tânărul ofițer a primit „Ordinul Curajului” pentru operațiuni rămase nedezvăluite publicului, iar în 2020, la 34 de ani, Budanov a ajuns șef al Direcției Principale de Informații a Ucrainei.

În 2019, o bombă plasată sub mașina sa a explodat înainte ca ofițerul să se urce la volan. Potrivit surselor citate de Washington Post, în total ar fi existat nu mai puțin de zece tentative de asasinare la adresa lui Budanov.

Șeful serviciului secret al armatei ucrainene ar fi considerat, în ochii Kremlinului, principalul vinovat pentru distrugerea podului care leagă Rusia de Crimeea.

În timpul de aproximativ o oră și jumătate, cât am stat în unitatea militară unde trebuia să ne vedem cu Budanov, pe culoare s-a auzit, destul de tare, muzică clasică și cântece ucrainene.

Poate era un instrument de apărare împotriva celor care ar intenționa să asculte ce se vorbește în interior, după cum au speculat și alți ziariști care s-au întâlnit cu generalul ucrainean. Sau poate, pur și simplu, era o modalitate de a menține buna dispoziție în unitatea militară.

„Există întrebarea dacă acel Putin pe care noi îl cunoaștem mai este în viață”

Vreau să încep cu o întrebare personală: cum vă simțiți în postura unui om care a fost ținta mai multor tentative de asasinat?

Kirilo Budanov: Mă simt absolut confortabil, este o situație specifică pentru mine, pentru că sunt în această postură (n.r- de țintă a unor atentate) de mai mulți ani. Cu toate acestea, trăiesc liber, nu sunt deranjat deloc.

Mai mult decât atât, îmi place această postură pentru că reprezintă o dovadă că fac ceea ce trebuie. Recunoștința față de mine din partea unui dușman este cea mai înaltă apreciere.

Ați făcut o declarație în luna ianuarie, preluată de presa internațională, referitoare la cancerul de care ar suferi Putin. De unde știți și ce ar însemna pentru mersul războiului faptul că Putin este bolnav de cancer și mai are puțin timp de trăit?

În primul rând aș vrea să precizez că am declarat acest lucru încă din 2021. Atunci am fost întrebat de jurnaliști și am spus că (n.r.- lui Putin) i-au mai rămas doi-trei ani de trăit. Din acest motiv nu e nimic nou în această declarație.

Nota redacției: Șeful CIA William Burns a negat anul trecut că ar avea informații care să arate că Putin ar fi bolnav de cancer într-o fază terminală.

Și care ar fi efectul acestei boli asupra războiului?

Nu are nicio influență asupra războiului. Mai ales că există și întrebarea dacă acel Putin pe care noi îl cunoaștem mai este în viață. Noi avem informații, confirmate, că la ultimele evenimente la care ar fi participat Putin, în realitate ar fi fost niște persoane care l-au înlocuit (n.r- dubluri).

Ce fel de informații primește Ucraina de la aliații NATO și, în mod specific, v-aș ruga să-mi spuneți dacă primește informații de la serviciile secrete românești și ce fel de informații?

Vreau să spun că este vorba despre un schimb de informații, este un ajutor reciproc și, da, colaborăm cu toți partenerii noștri. Evident că nu pot să spun toate informațiile pe care le primim, dar din România primim mai multe informații utile inclusiv despre ceea ce întâmplă în bazinul Mării Negre.

Aveți date despre agenți proruși care ar putea agita lucrurile în comunitățile etnice românești din zona Cernăuți? Sau din Moldova sau Transnistria?

În zona Cernăuți nu avem nimic în acest sens, trebuie să spun asta ferm. Apoi este un fapt confirmat că Rusia are încercări de a-și menține influența în alte zone inclusiv în România și Moldova. Este un fapt care nu poate fi contestat.

Cât de reușite sunt aceste încercări putem vedea cu toții că nu sunt reușite. Dar, da, aceste încercări există.

Care sunt principalele vulnerabilități ale Moldovei în acest moment?

Este o întrebare amplă care nu are un răspuns simplu. Cu ajutorul unor elemente pro-ruse se încearcă destabilizarea situației din Moldova. Aceste încercări au fost în trecut și au loc și acum, în prezent. Dar dacă ar fi să ne întoarcem la întrebarea precedentă, referitoare la efectul acestor acțiuni, vedem că acestea nu prea au efect.

De ce credeți că poporul rus nu a reacționat până acum consistent împotriva lui Putin?

Este vorba despre specificul etnic și istoric al acest popor. Dacă ne uităm la istoria Rusiei au existat astfel de evenimente, astfel de acțiuni de nesupunere, dar există un element specific al acestor evenimente: au fost foarte sângeroase.

Trebuie să menționăm că în toată istoria Rusiei, niciodată nu au existat pregătiri speciale, foarte lungi, pentru astfel de acțiuni de nesupunere. Întotdeauna evenimentele s-au întâmplat brusc și cu foarte multă vărsare de sânge. Și s-au terminat foarte repede. În viitorul apropiat un astfel de eveniment este posibil.

Cât de realistă este așteptarea celor care cred că actualul regim din Rusia poate fi dat jos?

Nu putem vorbi despre faptul că acest regim ar putea fi dat jos. Ce ar putea să se întâmple ar fi doar un transfer de putere, iar oamenii se vor obișnui cu acest transfer de putere.

Ați declarat recent că acest război se va termina în Crimeea, acolo unde a și început. Nu vă temeți că o luptă pentru Crimeea îl va determina pe Putin să lanseze un atac nuclear asupra Ucrainei?

În primul rând, nu cred acest lucru. Dar să presupunem că nu am dreptate, atunci apare o întrebare simplă: de ce nu s-a întâmplat acest lucru până acum? Pentru că este imposibil.

Acest tip de armament, arma nucleară, nu este un armament care poate fi utilizat. Reprezintă doar o garanție că nu va fi folosit. Iar acest lucru vi-l spune o persoană care s-a născut într-un stat care poate fi numit „atomic”.

Rusia nu poate să utilizeze acest tip de armament și asta pentru că prețul plătit ar fi prea mare.

Ați mai spus că Rusia și Ucraina vor avea o bătălie decisivă în această primăvară. Puteți să ne dați mai multe detalii? Unde va avea loc această bătălie?

Dacă aș răspunde la această întrebare aș da informații strategice ce țin de planificarea militară, deci nu pot să vă spun. Faptul că lupte decisive vor avea loc în această primăvară este bine înțeles, atât în Ucraina, cât și în Rusia. Este clar că asta se va întâmpla.

Ce ținte de pe teritoriul Rusiei credeți că sunt valide a fi lovite cu arme primite din Occident?

Noi nu utilizăm armamentul primit de la partenerii externi pentru a lovi obiective pe teritoriul Rusiei. Nu am făcut asta și nici nu planificăm să facem asta.

Vorbim din punct de vedere teoretic, care ar fi țintele legitime…

Vă spun și din punct de vedere practic și din punct de vedere teoretic, nimeni nu are de gând să atace Rusia cu armamentul oferit de Occident.

Dar dacă vreți să înțelegeți acest subiect, pot să spun că Ucraina are astfel de arme care ne-ar permite să facem asta. Evident, arme de producție autohtonă.

Din punct de vedere militar, care este miza luptelor de acum din Bahmut?

Miza pentru cine?

Pentru Ucraina.

Este o întrebare ciudată pentu că Ucraina luptă pentru teritoriul său.

Dar pentru Rusia?

Pentru Rusia răspunsul este foarte clar: Rusia duce un război de acaparare iar scopul său este de a acapara cât mai multe teritorii.