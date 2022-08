RĂZBOI ÎN UCRAINA Miercuri, 24 August 2022, 22:31

​Departamentul pentru apărare al Statelor Unite va finaliza în septembrie, după o întârziere de cinci luni, contractul pentru producerea a 10 drone kamikaze Switchblade 600, care vor fi oferite Ucrainei.

Un soldat american lansand o drona kamikaze „Switchblade” Foto: Sgt. Gregory T. Summers-US Army / Zuma Press / Profimedia Images

În cele șase luni de la invadarea Ucrainei, războiul a fost mai mult unul de artilerie, dar ambele părți au utilizat mii de drone, iar atât Statele Unite, cât și Rusia au semnalat că vor fi și mai multe.

Pentagonul a mai trimis Ucrainei astfel de muniție „plutitoare”, în care sistemul însuși este sarcina utilă: un număr de Switchblade 300, variantă mai mică (2,5 kg) cu autonomie redusă (10 km), și PhoenixGhost.

Iar observatorii spun că Switchblade 600 cu eficacitate anti-blindaj, care cântărește 54,4 kg, se poate deplasa 40 de kilometri și zăbovi în survol timp de 40 de minute, va fi și mai bună în depistarea și atacarea trupelor și echipamentelor rusești în timpul așteptatei contraofensive ucrainene în regiunea sudică Herson.

Longevitatea și sarcina utilă mai mari vor permite forțelor ucrainene să lovească mai ales piese blindate și autopropulsate de artilerie ale Rusiei, a declarat Bradley Bowman, senior director la Center of Military and Political Power de la Foundation for Defense of Democracies:

„Poți utiliza o dronă 300 ca să avarieze un radar, dar cu cât ținta rusească este mai blindată și cu cât vor fi mai puține forțe rusești în câmp deschis, cu atât mai mult va fi necesară o dronă Switchblade 600. Poartă același nume, dar sunt sisteme foarte diferite pentru ținte foarte diferite – iar ambele le vor fi de un folos incredibil forțelor ucrainene în următoarele săptămâni.”

Întârzierea a fost cauzată de faptul că 600 este încă în fază de prototip, deci a avut nevoie de testare și evaluare. Pe lângă muniție zburătoare, Pentagonul s-a angajat recent că va trimite Ucrainei și ScanEagle, drone de recunoaștere de la mică altitudine de anduranță mare, care vor ghida artileria ucraineană.

Până în prezent, cea mai bine cunoscută dronă din arsenalul ucrainean este cea turcească Bayraktar TB2, de altitudine medie și autonomie mare, capabilă să efectueze recunoaștere, dar și să lovească și să revină pentu reutilizare.

Surse: Ukrinform, Defense News.

