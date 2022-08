RĂZBOI ÎN UCRAINA Miercuri, 24 August 2022, 08:13

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Autorităţile din Letonia au început marţi să demonteze monumentul dedicat victoriei sovietice din capitala țării baltice, în timp ce Moscova protestează ferm faţă de aceste intenţii, transmite dpa.

Autoritățile din Letonia au început demontarea unui uriaș monument dedicat victoriei sovietice din timpul celui de-al Doilea Război Mondial împotriva regimului lui Hitler, amplasat în Riga Foto: Roman Koksarov / AP / Profimedia

Muncitorii au îndepărtat mai multe statui gigantice din bronz, parte a acestui monument care a fost înconjurat cu un paravan de protecţie, iar accesul a fost blocat de poliţie, notează Agerpres.

Nu este încă foarte clar când va fi demolată complet principala componentă a monumentului, un stâlp înalt de 79 de metri în vârful căruia tronează o stea sovietică.

Pregătirile sunt în curs, dar municipalitatea spune că nu se va folosi explozibil.

Orice glorifică regimurile totalitare trebuie demontat până pe 15 noiembrie, potrivit unei rezoluţii a parlamentului leton care face referire în mod specific la demolarea monumentului dedicat victoriei sovietice.

Rusia a protestat ferm faţă de aceste intenţii.

Monumetul dedicat victoriei sovietice din Riga

Monumentul a fost ridicat în 1985 pentru a marca cea de-a 40-a aniversare a victoriei sovietice din cel de-al doilea război mondial asupra regimului lui Hitler ca "monument dedicat celor care au eliberat Letonia sovietică şi Riga de invadatorii fascişti germani".

În timpul celui de-al doilea război mondial Letonia a fost ocupată atât de Germania, cât şi de Uniunea Sovietică. După încheierea războiului, statul baltic a făcut parte, forţat, din Uniunea Sovietică până în 1991.

Prin urmare, majoritatea letonilor văd monumentul nu ca pe un simbol al victoriei asupra lui Hitler, ci ca pe un simbol al unei reînnoite ocupaţii sovietice.

Protest împotriva demolării

The Latvian police is tonight arresting groups of Russian protesters trying to interfere with the processes of tearing down an 80-meter-high monument in Riga glorifying the Red Army.



Pro-Russian groups have been gathering in front of the monument for years. pic.twitter.com/2PF181dTqk — Visegrád 24 (@visegrad24) August 23, 2022

Locuitorii ruşi născuţi în Letonia vin anual la acest monument pentru a celebra, pe 9 mai, sărbătoarea rusească Ziua Victoriei.

Aproximativ 25% din populaţia Letoniei este formată din etnici ruşi.

Mai multe persoane au fost arestate luni seara în timpul unui mic protest neautorizat împotriva demolării monumentului.

Între timp, autorităţile judiciare din Moscova au deschis un dosar pe tema demolării monumentului.