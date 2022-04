RĂZBOI ÎN UCRAINA Marți, 12 Aprilie 2022, 23:14

HotNews.ro

Primarul orașului Mariupol, Vadim Boicenko, a spus că trupele ruse au deportat ilegal 33.500 de locuitori în Rusia și teritoriile ocupate, relatează The Kyiv Independent.

cetateni ucraineni urca intr-un autobuz spre Rusia Foto: Mikhail Tereshchenko / TASS / Profimedia

⚡️Mariupol City Council: Russian forces illegally deported 33,500 residents to Russia, occupied territories.



Mayor Vadym Boychenko said the authorities are working on returning the deported residents and that several embassies of European countries have joined the process. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 12, 2022

Primarul a spus că autoritățile lucrează pentru a aduce locuitorii deportați înapoi și că mai multe ambasade ale țărilor europene s-au alăturat procesului.

Anterior, primarula spus că, potrivit celei mai recente estimări, aproximativ 21.000 de civili din Mariupol au fost uciși de trupele ruse.

Citește și: Ce știm despre deportările forțate ale ucrainenilor în Rusia

----