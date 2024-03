POLITIC Sâmbătă, 16 Martie 2024, 12:03

12

„Nu se mai ţine cont de nimic, de respect, de bun simţ, de principii”, spune primarul comunei Deveselu, Nicolae Dobre, într-un dialog cu HotNews.ro, încercând să explice de ce trece de la PSD la PNL și va încerca să obţină un nou mandat din partea liberalilor. Contracandidatul său, fost liberal, acum la PSD, are și el o explicaţie: „Şi-n America se întâmplă aşa. Asta-nseamnă democraţie!”.

Deveselu Foto: Kay Nietfeld / DPA / Profimedia

Cu mai puţin de trei luni înainte de alegerile locale, perioada de mercato politic reorganizează listele cu candidaţi ale celor două partide care formează coaliţia de la guvernare. Numai în primele două săptămâni din luna martie, organizaţiile judeţene au anunţat mai multe transferuri:

Zece primari aleşi pe listele PNL Buzău au sărit în barca PSD.

Doi primari PNL din Prahova au trecut la PSD.

Doi primari şi doi viceprimari din Argeş au trecut de la PSD la PNL.

Primarul din Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi, a plecat din PNL şi va candida din partea PSD.

Primarul din Târgu-Jiu, Marcel Romanescu, fost PNL, va fi candidatul PSD.

PSD Bihor a racolat primarul liberal din comuna Tinca.

Am vrut să vedem cum explică politicienii decizia de a alege sprijinul altui partid pentru a câştiga votul cetăţenilor.

Comuna Deveselu, judeţul Olt. Localitatea care reprezintă unul dintre cele mai importante puncte strategice în apărarea Europei se confruntă cu un adevărat război politic în plan intern. După ce la alegerile locale din 2020 sătenii s-au văzut în situaţia de a vota o persoană care decedase, răpusă de COVID, cu doar câteva zile înainte de organizarea scrutinului, alegerile din acest an tulbură şi mai mult liniştea în localitatea care găzduieşte scutul NATO anti-rachetă.

Nicolae Dobre, actualul primar ales din partea PSD, susţine că partidul ar fi profitat de faptul că el se află în concediu şi i-a retras sprijinul politic. „Au aşteptat să plec şi a doua zi s-au convocat”, reclamă edilul. În locul său, social-democraţii au ales să-l susţină pe fostul candidat PNL Marius Aliman, cel pe care Nicolae Dobre l-a învins, la alegerile trecute, cu o diferenţă de 109 voturi (926 la 816).

Nicolae Dobre este unchiul lui Marius Aliman, numai că legăturile de familie s-au degradat de când primul a obţinut fotoliul de primar la Deveselu. „Niciodată nu a venit la mine să discute” sau „i-am întins mâna şi s-a întors cu spatele” - aşa îşi descriu cei doi relaţia.

Marius Aliman este şi fiul fostului primar din Deveselu, răposatul Ion Aliman. După moartea tatălui său, PNL Olt a decis să-l trimită chiar pe el în postura de candidat la alegerile organizate din nou în comună. PSD l-a aruncat în luptă pe Nicolae Dobre, cel care din 2016 ocupa postul de viceprimar. Dobre este și vărul primar al fostului primar Ion Aliman.

La alegerile din 9 iunie 2024, cei doi vor fi din nou contracandidaţi. Doar că Nicolae Dobre va fi susţinut de PNL, iar Marius Aliman – de PSD. HotNews.ro a vorbit cu amândoi pentru a vederea cum îşi explică această situaţie.

Nicolae Dobre, fost PSD, actual PNL: „Suntem o naţie care dă frâu liber la traseim politic fără limite”

HotNews.ro: Cum aţi luat decizia de a trece de la PSD la PNL?

Nicolae Dobre: Atâta timp cât tu munceşti şi vin alţii şi dau munca ta altuia, trebuie să te lupţi ca să-ţi păstrezi şi să-ţi continui munca asta. Oferte pentru a merge la PNL oricum erau, eu simţeam ceva. Nu ştiu cum să zic, simţeam eu aşa, că fiecare are flerul lui. În plus, când intri într-o casă în care nu mai eşti dorit, simţi.

De ce credeţi că PSD nu v-a mai preferat să fiţi candidat?

E dreptul partidului să hotărască cu cine merge înainte, dar e uman, e omeneşte să porţi şi o discuţie înainte de asta.

Păi, n-a vorbit nimeni cu dumneavoastră?

Nici măcar o dată. Nu mi-a ţinut nimeni nicio negociere. Doar mi s-a adus la cunoştinţă că partidul are alt candidat. Eu eram în concediu – că mi-am luat şi eu prima oară în ultimii doi ani un concediu de trei zile –, au aşteptat să plec şi a doua zi imediat s-au convocat. Apoi doar mi s-a adus la cunoştinţă. Fără măcar o discuţie prealabilă, fără nimic. Şi eu cred că PSD-ul acum va avea o mare, mare surpriză.

De ce credeţi că l-au preferat pe Marius Aliman?

Răspunsul a fost că a ieşit mai bine în sondaje. Dar ştiţi foarte bine cum se fac sondajele când vrei să scapi de cineva.

Pe 9 iunie, o să fiţi tot contracandidatul lui Marius Aliman, doar că acum el o să fie pe lista PSD, iar dumneavoastră, la PNL. Dar dumneavoastră sunteţi şi rude. Aţi vorbit despre asta în familie?

Niciodată nu a venit la mine să discute ceva. Şi mi se părea corect şi logic ca el să vină să discute cu mine. Dar e fiecare cu treaba lui.

Deveselu este un punct strategic în apărarea Europei, care găzduieşte câteva sute de militari şi civili americani. Cum credeţi că privesc cei de-acolo politica locală din Deveselu?

Vă spun eu ce-nţeleg: că suntem o naţie care dă frâu liber la constituirea a n-şpe mii de partide, care dă frâu liber la traseim politic fără limite, fără nimic. Nu se mai ţine cont de nimic, de respect, de bun simţ, de principii.

„Dacă jucaţi la Real Madrid şi vă dă clubul afară, nu vă duceţi la Barcelona?”

Păi, şi dumneavoastră aţi intrat din jocul ăsta?

Ziceţi-mi pe unul care nu intră! Dumneavoastră, dacă jucaţi la Real Madrid şi vă clubul afară, nu vă duceţi la Barcelona? Că sunteţi fotbalist profesionist, vorb-aceea. Dar dânşii oricum nu au treabă şi nu-i interesează pe dumnealor politica noastră.

Care credeţi că e cea mai mare realizare a dumneavoastră în calitate de primar?

Păi, sincer să fiu, mă mândresc cu multe. În 2020, în calitate de primar interimar, am depus pe Anghel Saligny (Programul Național de Investiții, n.r.) proiect pentru gaze şi pentru asfaltare. Ambele s-au aprobat la finanţare. Am semnat contractul de finanţare pe PNRR pentru dotarea cu mobilier şi IT a şcolii şi a grădiniţelor. Voi dota şi primăria cu tot ce înseamnă IT: calculatoare, laptopuri. Am dat în folosinţă o grădiniţă ultramodernă, am transformat-o în grădiniţă cu program extins. Am reabilitat căminul din Comanca (sat ce aparţine de comuna Deveselu, n.r.). Am scos din circuitul agricol 49 de hectare pentru parcuri fotovoltaice.

Şi care credeţi că e cel mai mare insucces, lucrul pe care-l regretaţi cel mai mult?

Eu am făcut tot ce mi-am pus în cap. Dar cel mai mare regret e că nici măcar n-am fost consultat în privinţa schimbării candidatului.

Marius Aliman, fost PNL, actual PSD: „E normal, lucrurile astea se întâmplă peste tot pe glob”

HotNews.ro: Cum aţi luat decizia de a intra în echipa PSD?

Marius Aliman: Cei de la PSD au făcut două-trei sondaje în ultimele 6 luni. Domnul Dobre a stat sub mine. Eu, fiind la firul ierbii, am vorbit cu majoritatea cetăţenilor, iar dumnealor votează PSD şi Marius Aliman. Drept care am bătut palma şi am mers în continuare pentru dezvoltarea comunei. După cum cu siguranţă ştiţi, tatăl meu a fost primarul comunei Deveselu, iar în mandatele lui comuna s-a dezvoltat destul de frumos.

De ce aţi plecat din PNL, ce v-a nemulţumit?

Conducerea PNL Olt s-a schimbat şi credeţi-mă că nu mă mai regăseam acolo.

Aţi mai candidat în 2021 şi aţi pierdut la o diferenţă mică. Care e strategia acum?

O să am o echipă mult mai puternică. E aceeaşi echipă şi au mai venit şi oameni care nu au făcut politică.

Aţi vorbit despre schimbările astea în familie?

Deci eu am fost deschis şi i-am întins mâna de mai multe ori, însă dumnealui nu a fost de acord nici măcar să discutăm, darămite să gândim ceva împreună despre dezvoltarea comunei. S-a întors cu spatele şi nu a acceptat nicio soluţie, nicio variantă, nicio propunere. Comportamentul dumnealui din ultimii 3 ani şi jumătate lasă de dorit. Dezavantajaţi nu suntem noi, ci cetăţenii comunei. Vedeţi şi dumneavoatră cum arată astăzi Deveselu, nu avem nici măcar o minimă curăţenie în comună.

Cum credeţi că privesc militarii şi civilii americani politica locală din Deveselu? Ce-nţeleg ei din ce se întâmplă?

E normal, lucrurile astea se întâmplă peste tot pe glob. Şi-n America se întâmplă aşa. Asta înseamnă democraţie! Să mergem, să candidăm, să fim alături de oameni. Dar nu am discutat cu partea americană şi niciodată nu vom discuta politici.