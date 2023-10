POLITIC Sâmbătă, 21 Octombrie 2023, 20:35

HotNews.ro

4

Eurodeputatul PNL Rareş Bogdan a anunţat, într-un interviu la Prima TV, că va candida pentru un nou mandat în Parlamentul European, în ciuda opoziţiei unor colegi de partid. „Vreau eu să vin la Bruxelles şi o să vin la Bruxelles. Voi fi pe listă pentru că au nevoie de mine”, a spus Rareş Bogdan, care refuză liste comune cu PSD, relatează News.ro.

Rareș Bogdan Foto: Agerpres

Europarlamentarul Rareş Bogdan a fost atenţionat, în emisiunea „Insider politic” difuzată sâmbătă la Prima TV, că va prinde un nou mandat la Bruxelles doar dacă vor dori şi colegii săi de partid. „Nu, domnule. Vreau eu să vin la Bruxelles şi o să vin la Bruxelles”, a răspuns Rareş Bogdan.

Eurodeputatul liberal nu ştie dacă va fi din nou „number one”, primul pe lista PNL pentru europarlamentare, dar subliniază: „Voi fi pe listă pentru că au nevoie de mine”.

„Nu ştiu dacă o să fiu number one, two, three sau four... dar voi fi la Bruxelles pe listă pentru că au nevoie de mine, nu pentru că m-ar iubi toţi, că nu mă iubesc toţi. În schimb, eu, Dan Motreanu, Daniel Buda suntem nişte personaje politice care au recunoaştere la nivelul primarilor, activului de partid. Poate să vrea oricine să schimbe listele, să le amestece cum vor ei, dar au nevoie de nişte oameni pe care să-i recunoască lumea pe stradă, care să fie ascultaţi când vorbesc pe o scenă, care să genereze ştiri, care să se urce într-un avion şi să vină 10 persoane. Pe ăştia nu-i recunoaşte nimeni. Urc cu ei în avion şi trebuie să-i trag de mână, să spun: „Vedeţi că ăştia sunt colegi cu mine şi sunt de 20 de ani în politică!”. Unii dintre colegii mei ar vrea să mă duc în Parlamentul naţional şi îmi fac tot felul de oferte. În iunie voi candida la Parlamentul European, apoi stăm de vorbă”, a spus Rareş Bogdan la Prima TV.

Prim-vicepreşedintele PNL respinge liste comune cu PSD la alegerile europarlamentare.

„Nu nu vreau liste comune, am spus de la început. Problema noastră azi nu e AUR, PSD, USR. Noi avem probleme cu noi înşine. Noi trebuie să-i convingem pe ai noştri că suntem foarte buni, că suntem cel mai pro-european partid şi cel mai pro-euroatlantic partid. Suntem garanţia că România nu deviază de la drumul ei în Europa. Au făcut cei de la USR un studiu despre încrederea în europarlamentarii români. Sunt pe primul loc. Pe doi e Terheş. Le place, nu le place, asta e viaţa. Unii dintre ei nu mă vor chema de drag de mine, că-s al dracului şi sunt spurcat la gură, cum se zice în Ardeal. Le spun şi unora dintre ai noştri că sunt proşti atunci când sunt proşti, ceea ce nu se prea practică în politică. N-au ce face, au nevoie de mine. Ferească Dumnezeu să fiu eu în afară!”, a conchis Rareş Bogdan.

Rareş Bogdan, ironic la adresa contestatarilor săi: „Dacă-i scoţi pe stradă, nu-i recunoaşte nici bunica lor. Sunt nişte papagali”

Rareş Bogdan i-a numit „papagali” pe colegii de partid care-l contestă, acuzându-i că se agaţă de sigla partidului.

El a fost întrebat în emisiunea „Insider politic” de la Prima TV despre colegii de partid care-i cântă prohodul politic, scrie News.ro. „Cei mai mulţi care vorbesc de mine sau de alţii - care facem ceva sau care am făcut ceva şi care avem o anumită imagine, credibilitate, notorietate - dacă-i scoţi pe stradă, nu-i recunoaşte nici bunica lor. Deci, cei care vorbesc sunt nişte papagali, care în viaţa lor n-au făcut absolut nimic şi care s-au agăţat de sigla PNL”, a răbufnit Rareş Bogdan.

Europarlamentarul liberal susţine că se situează în top trei politiceni PNL ca nivel de credibilitate, după Emil Boc şi Nicolae Ciucă.

„Unii, cei care mă contestă, da, sunt nişte papagali. Aceste personaje sunt marginale, fără forţă electorală, fără credibilitate la nivel naţional, fără notorietate şi care nu sunt nici Emil Boc, nici Ilie Bolojan, nici Gheorghe Flutur, nici Dan Motreanu, nici Iulian Dumitrescu. Sunt nişte personaje care, dacă le spunem numele la nivel naţional, n-au recunoaştere nici de 1%. Problema lor e că eu, deşi n-am ocupat o funcţie de ministru, de preşedinte de Cameră, de comisar european, în continuare sunt în top trei politiceni PNL ca recunoaştere şi credibilitate la nivel naţional, alături de Emil Boc şi de Nicolae Ciucă. Aşa au vrut oamenii. Asta-i viaţa!”, a conchis Rareş Bogdan.

Citește și: