Marți, 26 Septembrie 2023, 08:52

HotNews.ro

​​Guvernul își asumă marți răspunderea pe măsurile fiscale. Proiectul de lege a ajuns la Parlamen, unde senatorii și deputații pot depune amendamente, iar executivul se va întruni, în jurrul orei 13.00, pentru a decide dacă preia vreunul sau nu.

Marcel Ciolacu, în Parlament Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ulterior, Ciolacu, împreună cu miniștrii, va veni tot marți în Parlament pentru a-și asuma oficial răspunderea pe proiectul de lege. Ședința ar urma să aibă loc la ora 17.00.

După acest moment, senatorii și deputații pot depune moțiune de cenzură. Dacă aceasta nu trece, legea se consideră adoptată.

CONSULTĂ AICI PROIECTUL DE LEGE CU MĂSURI FISCALE PE CARE GUVERNUL ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA (inainte de amendamente)

Ciolacu: Nu se mai măreşte nicio taxă

Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni că Guvernul, prin măsurile fiscale pe care le ia, nu introduce taxe noi, ci scoate din excepţii şi niciun om de rând nu va fi afectat de aceste măsuri.

„Nu se mai măreşte nicio taxă. Noi am venit cu un pachet pe toate cele trei paliere. Noi avem excepţii, eu nu mai suport cuvântul 'excepţie'. De când sunt prim-ministru, mie mi s-a acrit de acest cuvânt. Cu cât îmi vin mai multe informaţii de la Finanţe, avem excepţii la excepţii, nu se poate aşa ceva. Am distrus această ţară prin 500 de excepţii luate într-o sută de acte normative. Noi dorim acum să aderăm la OECD. E foarte importat, intrăm în rândul ţărilor dezvoltate. Este foarte important să vedem ce avem excepţii. Eu nu am introdus taxe noi, am scos din excepţii. Nu mai suportă statul român excepţiile. Intervii punctual cu excepţii, peste tot se întâmplă în lume, pe anumite categorii", a spus Ciolacu, luni, la Antena 3.

Acesta a menţionat că excepţiile înseamnă 75 de miliarde de lei anual, iar evaziunea fiscală în România înseamnă 160 de miliarde.

„Veţi vedea lunar, după ce creez cadrul legislativ prin această lege pe care îmi asum răspunderea în Parlament, vor fi minumum două ministere care vor veni în şedinţa de guvern cu reorganizare, unde vor dispărea autorităţi, agenţii", a punctat premierul.

Marcel Ciolacu a mai spus că "niciun om de rând nu va fi afectat de măsurile pe care le ia Guvernul".

„Eu nu pot să accept, când tu ai peste 10.000 de lei, eu să îţi mai dau spor de antenă de 15%. Unul care are salariul cel mai mare la statul român, nominal, câştigă mai mult din sporul de antenă. Trebuie să pun o limită. Dacă ai 400 de milioane, eu îţi mai dau spor de antenă de 15%? Nu-i afectat şi cel cu 3.000 la fel?", a subliniat Ciolacu.

Ce modificări au apărut față de forma inițială

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a anunțat luni ce modificări sunt față de forma lansată în consultare publică de Ministerul de Finanțe: