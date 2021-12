VIDEO Ludovic Orban își face oficial partid: Forța Dreptei va fi o formațiune de centru-dreapta, luni depunem documentele

​Ludovic Orban își face oficial partid, fostul lider PNL anunțând marți înființarea formațiunii „Forța Dreptei”. Noul partid va fi unul de centru-dreapta, a precizat Orban.







„Azi vom semna actul constitutiv și luni vor depune documentele la Tribunalul București. (...) Obiectivul pe 2022 este ambițios, să construim un partid cu aderență în societate, să avem cel putin 25.000 de membri, să avem filiale în cel puțin jumătate dintre localități și cu cât e vom apropia de anul electoral să avem candidați la toate alegerile”, a spus Orban.







Numele noii formațiuni, Forța Dreptei, vine de la moțiunea cu care Orban a candidat la șefia PNL.







„Doctrina partidului nostru este o sinteză modernă a tuturor ideilor, valorilor, principiilor și soluțiilor validate în timp din marile curente de gândire de centru dreapta - liberalism, conservatorism și creștin democrație”, a mai spus el .



















Ludovic Orban a demisionat oficial pe 23 noiembrie din PNL. „E o decizie pe care o iau cu mare greutate pentru că în PNL am cei mai mulți prieteni, alături de care am suferit și ne-am bătut să oprim ciuma roșie. Am fost obligat să aleg între a fi loial PNL sau cetățenilor care ne-au acordat încrederea”, a declarat fostul șef al PNL.





Ludovic Orban i-a acuzat pe cei din actuala conducere a PNL că „au trădat oamenii”.





„Conducerea partidului a trădat, a făcut cel mai grav lucru care se poate întâmpla într-o democrație. Eu nu sunt un trădător. (...) Demisia nu e un sfârșit, este un început. Nu mă las oricâte amenințări am primit. Mă bat cu toată forța în lucrurile în care cred. Vom face o construcție solidă. Azi, în România toți cetățenii cu valori liberale, conservatoare, de centru dreapta nu au reprezentare. PNL este azi un PSD mai mic și mai nepriceput”, a spus Orban.



După ce Ludovic Orban a plecat din grupul parlamentar liberal pe 26 octombrie, exemplul său a fost urmat de mai mulţi parlamentari PNL.