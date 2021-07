Barna: Relaţia cu Florin Cîţu e o relaţie funcţională, de colegialitate, normală şi firească

Vicepremierul Dan Barna consideră că relaţia pe care o are cu premierul Florin Cîţu este una funcţională, de colegialitate, normală şi firească, precizând că are discuţii cu acesta şi în cadrul relaţiei prim-ministru – vicepremier, dar şi la nivel politic, în cadrul relaţiei din coaliţie, scrie news.ro. Dan Barna a fost întrebat duminică, în cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, ce relaţie are cu Florin Cîţu, dacă îi este mai degrabă şef sau amic.“E o relaţie funcţională de colegialitate, normală şi firească, discutăm şi în cadrul relaţiei premier-vicepremier, şi în cadrul relaţiei din coaliţie la nivel politic, încercăm să aliniem cât de mult se poate din agendele politice din programul de guvernare în primul rând. E o relaţie bună şi funcţională”, a explicat Barna.Întrebat dacă premierul Florin Cîţu i s-a plâns de vreunul din miniştrii USR-PLUS, Barna a răspuns: Nu avem întâlniri de… Discutăm pe subiecte punctuale, cu unele suntem de acord, cu altele nu suntem de acord, găsim un consens ca să putem să merge mai departe deci nu avem întâlnire din aceasta de psihoterapie, în care ne plângem de colegii noştri”.Barna a fost întrebat dacă este vreun ministru USR-PLUS în situaţia de a fi remaniat.“Nu există acest subiect în momentul de faţă pentru că nu a existat o discuţie despre remaniere nici în coaliţie, nici în Guvern, miza şi obiectivul în momentul de faţă fiind de a reuşi să guvernăm cât mai aproape de programul de guvernare şi de a reuşi să răspundem la cerinţele foarte foarte actuale legate de evoluţia economică, de situaţia pandemiei”,a transmis Barna.