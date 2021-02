Culisele proiectului de buget pe 2021 / Taberele și conflictele din Coaliție / Cum au gestionat liderii PNL-USR-PLUS și UDMR scandalul pe bani din Guvern și ce rol a avut Klaus Iohannis

Elaborarea bugetului de stat pe 2021 a creat discuții aprinse în interiorul Coaliției și între miniștrii Cabinetului Cîțu. Resursele limitate și gaura din buget de 100 de miliarde de lei din 2020 forțează Guvernul să se încadreze în ținta de deficit de 7, cel mult 7,2% din PIB. Inevitabil necesitatea impunerii unor măsuri de austeritate a creat tensiuni și discuții aprinse în interiorul Coaliției între cele trei partide din arcul guvernamental.









Pe fondul elaborării bugetului a apărut și primul conflict de opinii între premierul Florin Cîțu și președintele PNL, Ludovic Orban.







Premierul Florin Cîțu a anunțat pe 8 februarie, înaintea Biroului Executiv al PNL, că legea bugetului este aproape finalizată. "Va fi în dezbatere publică mâine sau poimâine. Am avut de clarificat câteva măsuri, care vor fi printr-o ordonanţă de urgenţă sau amendamente în Parlament, cu cei de la coaliţie, cu coaliţia de guvernare. Legea bugetului este finalizată, va fi în transparenţă publică mâine sau miercuri dimineaţă, cel mai târziu", a afirmat Florin Cîţu la Parlament, întrebat despre Legea bugetului de stat.





În spatele ușilor închise, la ședința de partid, premierul le-a spus liberalilor că intenționează să plafoneze sau să elimine o serie de sporuri, subvenții și indemnizații acordate angajaților din sectorul bugetar.







La finalul ședinței liderii PNL au evitat să dezvolte tema, președintele PNL Ludovic Orban dând asigurări că nu s-a luat o decizie în acest sens.





„Am discutat să se facă o analiză a tuturor tipurilor de sporuri, dar nu am luat o decizie legată de sporturi. Deocamdată, urmează ca pe baza analizei să se ia o decizie justă. (…) Există o decizie legată de sporul de 30% care a fost acordat Prefecturilor şi care nu se va mai plăti odată cu adoptarea bugetului de stat”, a declarat Ludovic Orban.





Neoficial însă, în interiorul PNL, intenția lui Florin Cîțu referitoare la reducerea sporurilor bugetarilor nu a fost primită bine de Ludovic Orban. Potrivit surselor HotNews.ro, președintele PNL i-ar fi transmis lui Cîțu și miniștrilor PNL că reducerea sporurilor nu se poate face acum ci trebuie mai întâi o analiză în detaliu a sporurilor existente în acest moment.







"O astfel de decizie costă politic prea mult, lovește în clientela de partid și în salariile de bugetari ale oamenilor puși în fruntea instituțiilor publice. Ne-am pune în cap propriii oameni. Orban știe acest lucru", au explicat surse din interiorul PNL pentru HotNews.ro.





La o zi diferență, pe fondul informațiilor apărute, fostul ministru al Muncii, liberala Violeta Alexandru publică pe pagina sa de Facebook un centralizator al sporurilor din domeniul bugetar. Sporuri pentru condiții vătămătoare, pentru munca pe ture, spor de izolare, spor de consemn la domiciliu sau de suprasolicitare neuropsihică sunt câteva dintre sporurile identificate de Violeta Alexandru.



Subiectul capătă amploare și sindicatele studențiilor și cele ale bugetarilor nu întârzie să reacționeze.





La ședința Coaliției, potrivit surselor HotNews.ro, Ludovic Orban propune amânarea tăierii sporurilor bugetarilor invocând necesitatea modificării legii salarizării.





Pentru a evita subiectul sensibil, liderii Coaliției au ieșit public, la finalul ședinței, cu anunțul că au decis să taie pensiile speciale ale parlamentarilor. La insistențele reporterilor, Ludovic Orban a făcut precizarea:







„Problematica sporurilor e una complexă, care va fi abordată în proiectul de lege de îmbunătățire a legii salarizării în sectorul public. Dacă vom propune amendamente în dezbaterea parlamentară a legii bugetului de stat, o vom face de comun acord în cadrul coaliției și vom anunța acest lucru".





A urmat o serie de declarații contradictorii între premier și liderii Coaliției. Premierul Florin Cîțu nu renunță la ideea de a elimina o parte dintre sporurile bugetarilor și de a le plafona veniturile.



Florin Cîțu: „Am venit public si am spus că nu susținem acele sporuri care sunt date pe tot felul de criterii, dar niciunul pe criterii de performanță. Știu că există un risc politic pentru premierul care își asumă așa ceva. Știu că în acest moment, foarte mulți lideri politici se dau la o parte, pentru că a face reformă e complicat, e nevoie de asumare și nu vrea nimeni să își asume acest lucru. Îmi asum eu, cu toate riscurile politice, char dacă știu că și în PNL, unde eu activez ca vicepreședinte, va urma un Congres. Îmi asum acest risc și mai departe, indiferent de costul pe care s-ar putea să îl plătesc în acel Congres, pentru orice funcție aș candida” (13 februarie)

Ludovic Orban: "E preferabil în Parlament să fie un număr minim de amendamente, care să nu afecteze gândirea bugetară. Eu sunt pentru existența unor sporuri care să fie bine justificate, este o analiză”, a spus președintele PNL, Ludovic Orban. Întrebat ce fel de sporuri nu ar fi justificate, liderul liberal a răspuns evaziv în mod asumat: „Refuz să vă dau o declarație clară. Când vom lua decizii, vom anunța public, aveți răbdare”. (15 februarie)

Kelemen Hunor: „Nu în 2021 vor fi eliminate și acest lucru trebuie să vă spun, fiindcă noi în decembrie am spus un lucru extrem de prețios și extrem de clar – salariile, în 2021, vor fi la nivelul anului 2020, luna decembrie. Acest lucru înseamnă că salariul plus sporurile înseamnă venitul lunar pentru fiecare angajat. Dacă noi am spus acest lucru în decembrie, trebuie să fie valabil și în februarie. Nu putem spune că în februarie vedem un pic altfel și mai tăiem, fiindcă atunci omul va avea mai puțini bani la sfârșitul lunii decât avea în decembrie”, (16 februarie)

În ședința de Guvern de joi, 18 februarie, a fost adoptată ordonanța de urgență prin care creșterea pensiilor este amânată până în 2022, voucherele de vacanță sunt suspendate, gratuitatea pe tren pentru studenți a fost eliminată, iar sporul Covid pentru angajații din prefecturi a fost anulat.











În paralel cu divergențele Orban-Cîțu pe tema tăierii sporurilor se desfășoară în Guvern un nou conflict, de acesta dată la nivelul Coaliției.





Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a prezentat miniștrilor, în primă lectură draftul bugetului de stat pe 2021. Documentul prezentat de Nazare prevedea o reducere a cheltuielilor pentru ministerele USR-PLUS. La Sănătate (Casa Națională de Sănătate) o diminuare a bugetului de 3 miliarde lei, la ministerul Transporturilor un minus de 800 de milioane lei iar la Fonduri Europene și Economie un minus de 1,5 miliarde lei.







Și ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu și-a exprimat nemulțumirea vis-a-vis de banii pe care i-a primit în primă instanță instituția sa. În urmă cu două săptămâni, Cîmpeanu avertiza public că există un buget minim pe care îl ia în considerare pentru Ministerul Educației, pentru acest an, iar dacă banii prevăzuți în bugetul pe 2021 nu vor fi pe măsura așteptărilor, va renunța la funcție.



"Când Nazare ne-a prezentat draftul bugetului am constat că una am vorbit și alta au făcut. Un kinder cu surprize - așa arăta proiectul. Toți consilierii au fost rugați să iasă afară și a început cearta. În final a primit niște promisiuni de revenire la sumele convenite", au explicat pentru HotNews.ro surse din interiorul USR-PLUS.







Disensiunile pe proiectul bugetului de stat între PNL și USR-PLUS au fost doar o chestiune de timp în contextul în care între cele două formațiuni au existat o serie de nemulțumiri și tensiuni pe fondul împărțirii funcțiilor în Guvern.







Liberalii sunt nemulțumiți de prestația miniștrilor USR-PLUS Vlad Voiculescu și Cristian Ghinea pe motiv că aceștia au agende personale. De altfel, Voiculescu a fost atacat public de mai mulți liberali. Și ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a fost criticat intern în ședințele PNL .



Liberalii continuă cearta pe funcții, Orban acuzat că-și promovează „prietenii” / Cîțu i-a informat că nu majorează pensiile și că intenționează să taie sporurile bugetarilor De partea cealaltă, USR-PLUS sunt nemulțumiți de modul în care liberalii au golit de conținut și atribuții ministerul Economiei și Cancelaria premierului, instituții care le-au revenit. Useriștii se plâng că liberalii au transferat atribuțiile și oameni importanți din cele două instituții către ministerele conduse de aceștia.

Conflictul din Guvern este menținut de premier care, întors dintr-o vizită de lucru la Bruxelles, organizează o conferință de presă și îi amenință direct pe miniștrii că vor pleca dacă nu realizează execuția bugetară până la mijlocul anului.





"În mare parte am răspuns cu bugete mai mari pentru toate ministerele faţă de anul trecut, deci avem bugete mai mari faţă de anul trecut în aproape toate ministerele, am zis cele trei excepţii. Dar acum vin şi aşteptările mele pentru miniştri şi este vorba de performanţă, eficienţă şi prin aceste alocări aş vrea să văd că există o monitorizare. Şi îi anunţ pe această cale că la jumătatea anului vom face o evaluare (...) vom discuta şi la rectificarea bugetară, la jumătatea anului, execuţia bugetară cu mandatele pe masă. Eu am fost de acord să mărim bugetul, sunt cheltuieli mari pe care trebuie să le susţinem, dar aş vrea să văd şi execuţie, vreau să văd şi performanţă, vreau să văd şi acea reformă a companiilor de stat. Şi cum nu am primit până acum niciun program de restructurare a acestor companii, vom face acest lucru prin legea bugetului", a avertizat premierul.

Situația s-a detensionat în urma unor discuții avute de președintele Klaus Iohannis cu miniștrii nemulțumiți. Rând pe rând Iohannis a discutat la Cotroceni cu miniștrii nemulțumiți din PNL și USR-PLUS în prezența premierului Florin Cîțu. Printre cei care au fost la Cotroceni s-au numărat: Sorin Cîmpeanu, Vlad Voiculescu, Claudiu Năsui și Cristian Ghinea. Iar în cursul acestei săptămâni președintele a avut o discuție împreună cu premierul și liderii Coaliției de Guvernare într-o ședință la vila Lac.







Guvernul se reunește în ședință, vineri 19 februarie pentru a adopta proiectul de buget pe 2021.



























