​75% din indemnizație pentru românii în șomaj tehnic- proiect de lege depus de PSD

"De o săptămână am tot înaintat Guvernului propuneri pentru susținerea economiei naționale. Sunt propuneri venite de la mediul de afaceri. Nu am primit niciun răspuns și nu am văzut nicio măsură adoptată. Dacă nu intervenim acum cu măsuri curajoase și decisive pentru salvarea economiei și a locurilor de muncă, peste puțin timp nu va mai fi nimic de salvat”, a declarat președintele intermar al PSD, Marcel Ciolacu.Proiectul de lege depus de PSD la Parlament prevede ca salariații trimiși în șomaj tehnic să primească 75% din salariul de bază sub forma unei indemnizații, neimpozabile, plătită din bugetul asigurărilor sociale de stat, pe toată durata menținerii stării de urgență.Persoanele care vor primi indemnizația de 75% din salariul de bază vor fi scutite, pe o perioadă de 3 luni, de plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate potrivit legii.Perioada în care angajații se vor afla în șomaj tehnic, din cauza instituirii măsurilor pentru combaterea epidemiei de coronavirus, va fi luată în calcul la stabilirea vechimii în muncă.Actul normativ mai propune o serie de măsuri privind prelungirea acordării indemnizației de șomaj, susținerea de către stat a contribuțiilor către Pilonul II de către salariații aflați în șomaj tehnic și reducerea contribuției asiguratorii pentru muncă, scutirea angajatorilor de plata celor 2,25% cu excepția sumelor corespunzătoare fondului de garantare a salariilor, obligația angajatorilor de a nu desființa locurile de muncă, ci doar de a le suspenda pe perioada stării de urgență, precum și obligația de a-i primi la muncă după încetarea stării de urgență.