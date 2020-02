Rareș Bogdan: USR sare limite care vor face aproape imposibilă colaborarea viitoare / Dan Barna: Praful de stele de pe umerii PNL s-a risipit

"Praful de stele de pe umerii PNL s-a risipit", iar "în momentul de față se întâmplă un poker în desfășurare și cu cărțile de pe masă", a afirmat liderul USR, Dan Barna, încercând să explice criticile aduse liberalilor în ultima perioadă de către cei din USR. Aceasta, după ce atât Ludovic Orban, cât și Rareș Bogdan au acuzat USR că "se plasează umăr la umăr lângă PSD" și a "început să tragă cu toate tunurile în direcția PNL".

La rândul său, prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan s-a declarat "pur și simplu îngrozit de ce s-a întâmplat în comisiile parlamentare, unde USR s-ar fi aliat cu PSD".

"Dintr-o dată, cei cu care am pornit într-o campanie de modernizare a României, de lângă noi încep să tragă cu toate tunurile în direcția noastră. Ok, suntem pregătiți și de asta, noi n-o să reacționăm nici cu virulență, nici cu aceeași monedă. Cel puțin mie și nici altor colegi nu ne place această nouă modalitate de a face opoziție împotriva celor alături de care liderii USR-PLUS, domnii Cioloș și Barna, tocmai ne spun că și-ar dori să intre la guvernare. Aș fi preferat ca niciodată să nu-mi amintesc de câteva imagini pe care le-am primit, fiind la Bruxelles, de la colegii mei, fotografii, USR și PSD votând împreună împotriva celui care a avut curajul să desecretizeze rapoartele pe 10 august și să le trimită integral către DIICOT", a declarat Rareș Bogdan, la Digi 24.

El spune că între PNL și USR sunt mai multe lucruri care îi apropie decât îi despart, dar că în ultimele zile "cei din USR sar anumite limite, care o să facă aproape imposibilă colaborarea viitoare, dacă continuă în acest fel".

"Noi nu ne mai războim de câteva zile cu PSD, ci suntem nevoiți să facem față și să răspundem manipulărilor dinspre USR”, a declarat Rareș Bogdan.

Liderul USR, Dan Barna, a explicat criticile aduse liberalilor în ultima perioadă prin faprul că PNL a renunțat la toate promisiunile făcute în momentul în care USR a acceptat să susțină Guvernul Orban.