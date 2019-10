Dan Nica spune că nu are nicio problemă penală

"Sunt unii care spun că doamna Ursula von der Leyen şi-a îndeplinit acest obiectiv de paritate, propunând Parlamentului European propunerile de candidaţi pentru comisari - strict 50% bărbaţi, 50% femei. Faptul că Parlamentul a decis să schimbe această compoziţie, deja cred că nu mai e problema doamnei Ursula von der Leyen", a afirmat el cu privire la această a doua propunere a social-democraţilor.









CITEȘTE ȘI:







Întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă el crede că la audierile din Parlamentul European va fi chestionat despre problemele pe care le-a avut în dosarul "Microsoft", Dan Nica a răspuns: "Dacă sunt aceste întrebări, sunt mai mult decât dispus să le dau toate răspunsurile. Este simplu. În primul rând, în prima săptămână de campanie electorală din 2016, procurorul respectiv a decis să înceapă urmărirea penală. (...) Un an mai târziu a decis să îl închidă (dosarul - n.r.) fără să pot face eu absolut nimic. Astea sunt explicaţiile, care sunt extrem de simple".Dan Nica a adăugat că nu are "nicio problemă" atunci când a fost întrebat dacă se încadrează în cerinţele preşedintelui Comisiei Europene, care i-a solicitat premierului Viorica Dăncilă să propună persoane fără probleme penale."M-am uitat la acest lucru şi vă spun că nu am nicio problemă (penală - n.r.). Dacă v-aţi uitat, şi candidatul belgian a fost acceptat după ce vineri procuratura belgiană a decis să închidă dosarul", a mai afirmat Dan Nica.Acesta a menţionat că este dreptul PSD să propună candidatul pentru poziţia de comisar şi că "este dreptul premierului să facă această propunere"."Noi suntem partidul care ne-am asumat guvernarea şi din acest motiv şi propunerea pentru funcţia de comisar şi acest lucru este recunoscut şi de Grupul Social Democrat din Parlamentul European şi se va lupta toată lumea foarte puternic pentru ca acest lucru să se întâmple exact aşa", a spus Nica.Europarlamentarul PSD a menţionat că a aflat că va fi propus pentru această funcţie în şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD, propunere făcută de premierul Dăncilă.Nica a spus că, fiind coordonator în Comisia pentru industrie, cercetare şi energie (ITRE), a lucrat la foarte multe dosare împreună cu cei de la Comisia de Transporturi.A doua propunere a PSD pentru postul de comisar european este Gabriela Ciot.