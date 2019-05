LIVETEXT Zi de foc pentru PSD. Dăncilă îl vrea pe Ciolacu secretar general, în locul lui Ștefănescu. Stănescu, propus pentru funcția de președinte executiv / Premierul vrea să scape și de Vîlcov și Carmen Dan (surse)

Ședința conducerii PSD în care liderii discută despre strategia partidului după eșecul de la europarlamentare și după încarcerarea lui Liviu Dragnea a început. Social-democrații vorbesc deja pe voci diferite. Câțiva lideri vor ieșirea de la guvernare, însă nucleul dur al partidului încearcă să strângă rândurile. Viorica Dăncilă îi are alături de ea pe miniștrii și lideri ca Paul Stănescu, Gabriela Firea și Marcel Ciolacu. De altfel, Dăncilă intenționează să propună înlocuirea din funcția de secretar al PSD a lui Codrin Ștefănescu cu deputatul PSD Marcel Ciolacu, iar pe Paul Stănescu drept președinte executiv. De partea cealaltă, lideri precum Olguța Vasilescu, Ionel Arsene (Neamț), Dumitru Buzatu (Vaslui) vor să continue politica lui Dragnea.

12:50 Gabriela Firea: ”Îl susțin pe poziția de președinte interimar pe Paul Stănescu, care alături de mine și de foarte puțini colegi am avut de pătimit pentru că am semnat acea scrisoare și a avut curajul să își susțină punctul de vedere. Cred că nu trebuie să se plătească polițe, dar trebuie să se facă dreptate și nu este normal să se perpetueze același mod de a conduce partidul în grupulețe foarte restrânse. Forurile trebuie să fie transparente, nu venit cu decizia, toată lumea să tacă. Nu voi candida și la Congres, dacă se va pune problema”.



12:05 Viorica Dăncilă vrea o remaniere amplă. Pe listă s-ar afla Carmen Dan și Teodor Meleșcanu, au declarat surse politice pentru HotNews.ro. De asemenea, Dăncilă va renunța și la serviciile lui Darius Vîlcov.

11:40 Paul Stănescu a declarat înaintea ședinței BPN că se gândeşte dacă preia sau nu funcţia de preşedinte executiv al partidului. ”Dacă aveţi răbdare, după ce terminăm BPN, vă promit că vom sta de vorbă liniştiţi şi le dezbatem şi le discutăm. Nu vă pot spune nimic”.

11:30 Robert Negoiță: PSD ar trebui să facă un pas în spate și să cedeze guvernarea pentru că nu poți guverna cu 23%. E mai mult decât evident ca s-a greșit și s-a greșit grav. Dacă discutăm despre faptul că s-a greșit grav, asta înseamnă că greșelile trebuie îndreptate.



11:27 Marian Oprișan s-a pronunțat pentru rămânerea la guvernare: ”Mandatul primit în 2016 ține 4 ani”. El a adăugat că alegerile anticipate sunt excluse din cauză că mecanismul constituțional face acest lucru aproape imposibil.



Marian Oprișan, despre o eventuală candidatura la prezidențiale: "În ranița oricărui soldat stă bastonul de mareșal. Vreau să ne înțelegem, nu vorbim de prezidențiale. Au fost europarlamentare și populația a decis 20 și ceva la sută PNL, tot așa USR, PSD, etc. Situația e împărțită, așa e în democrație(...). Cel mai bun coleg dintre noi, în cadru statutar și congres. E prematur(...) Nu am pierdut eu alegerile la Focșani și în Vrancea, le-a pierdut PSD-ul cu Liviu Dragnea. Alegerile în România au fost pierdute pe acțiunile lui Dragnea. Eu am avut poziții divergente permanente".