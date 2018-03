Turcan ii cere lui Dragnea sa o lase pe Dancila sa prezinte de la tribuna Parlamentului "ce se intampla cu tara"

"Liviu Dragnea nu-i permite premierului Viorica Dancila sa le vorbeasca romanilor de la tribuna Parlamentului, asta e singura concluzie. PNL a solicitat conducerii Camerei Deputatilor ca in baza regulamentului in prima zi de luni a fiecarei luni premierul sa vina la 'Ora Guvernului' si sa explice romanilor ce se intampla cu tara, incotro merge tara. Invitatia noastra a fost facuta catre conducerea Camerei pentru a veni premierul Romaniei. Invitatia se numeste simplu: cu permisiunea domnului Liviu Dragnea, doamna premierul Dancila sa vina sa le spuna romanilor unde sunt banii din cresterea economica. Este o solicitare fireasca, pe care o asteapta foarte multa lume. Parlamentul, din pacate, in ultima perioada, s-a transformat in locul unde fie se transeaza niste urgente improvizate de catre actuala guvernare pentru a mai carpi din promisiunile nefondate facute in campania electorala, fie in forul unde incearca sa controleze justitia si sa-si apere penalii", a declarat Turcan la Palatul Parlamentului.Potrivit acesteia, "este nefiresc" ca Parlamentul sa nu slujeasca cetateanul si a sustinut ca interesele cetatenilor "sunt afectate de haosul economic, de toate modificarile facute in plan economic, de pierderea fondurilor europene, de lipsa banilor pentru investitii publice"."Suntem pe locul cel mai de jos ca procent al investitiilor publice, in conditiile in care actualul Guvern se lauda cu crestere economica. Intrebarea PNL este: unde sunt banii din cresterea economica? Unde se duc ei, daca in investitii publice nu, daca in cofinantarea fondurilor europene nu, daca nu in atragerea investitorilor privati nu? Este clar ca in momentul de fata suntem concentrati doar pe partea de cheltuieli, care trebuie suportate pana la un anumit prag, atat cat Romania sa nu fie ingenuncheata prin generatiile viitoare si sa ajunga intr-o incapacitate de a mai sustine aceste cheltuieli. Primarii sunt pur si simplu ingenuncheati, presedintii de CJ ingenuncheati. Ii atragem atentia in mod public presedintelui Camerei Deputatilor sa abandoneze unicul scop pe care il are de cand ocupa aceasta functie, si anume sa-si spele dosarul de coruptie, si sa se concentreze pe problemele reale ale romanilor. Sa vina si domnia sa la tribuna Parlamentului, dar in special sa-i permita omului pe care l-a pus, pentru ca ii este fidel, in fruntea Guvernului Romaniei sa vina si sa prezinte cifre, situatii, astfel incat romanii sa anticipeze ce urmeaza sa li se intample in zilele urmatoare", a mai spus Turcan.