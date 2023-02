Piața de idei Duminică, 26 Februarie 2023, 10:32

Joi și vineri am fost la Conferința Anuală de Comunicare a Rezultatelor Cercetării la Universitatea din București. Sună sec, dar așa e. N-a fost spectacol ieftin. A fost însă un spectacol de idei. A fost un răspuns la întrebarea pe care ne-o punem zilnic astăzi: pe cine să-ntreb? nu-nțeleg nimic din ce se întâmplă în lumea asta mare și confuză. Sunt lăsat pradă lui Google, prostiei și prostioarelor. Se spune că cercetătorii nu ies din turnul lor de fildeș. Uite că ies și când ies, ies scântei. Două zile cât am stat în sala Rectoratului de la Universitate m-am bucurat de cercetători, da, chiar de cercetări. Și m-am bucurat pentru că am găsit explicații despre întunericimile mele. M-am bucurat de cercetătorii români și de aventurile lor de idei. Și în zilele astea două, mi-am spus: de acum încolo întreb un cercetător, e așa de simplu, nu?

Caută pe Google care-i cercetătorul potrivit întrebării tale Foto: PEGGY GREB/US DEPARTMENT OF AGRICULTURE / Sciencephoto / Profimedia

Bun, acum nu vă așteptați să fii înțeles eu tot. Dar Ioan Opriș de la Istorie mi-a arătat urmele în Dunăre ale podului lui Constantin cel Mare și l-am crezut pentru că e într-o “colaborare" cu niște superperformante aparate care scanează fundul Dunării. Uite-l pe Liviu P.Dinu și echipele cu care colaborează cercetând, da, felul în care cuvintele “vorbesc” despre sănătatea mintală a bolnavilor de cancer. Uite-o pe Bleotu cum spune despre efectul la puștani a interdicției părintești “nu trebuie!”. Am înțeles de ce fungii sunt și prieteni și dușmani, dar pentru asta e nevoie de un întreg echipaj de cercetători, nu doar o postare de influenceri. Uite-l pe Ștefan Vasile umblând zi-noapte, fără anotimp prin munți pentru Studiul faunelor de vertebrate mici din intervalul Pliocen–Pleistocen – implicații paleogeografice și paleoecologice. Cum trece timpul? Uite, știu Marian Preda și Ștefania Matei). De te întrebi despre fenomenele sociale prin analiza de rețea, întreabă la GraphNets, hub interdisciplinar: Iulian Oană, Bianca-Elena Mihăilă, Marian-Gabriel Hâncean. Tehnologiile de bioameliorare și responsabilitatea morală? Îți arată o cale de gândit Emilian Mihailov, Constantin Vică, Mihaela Constantinescu. Și enumerarea continuă, dar cel mai bine îți spun eu, uite ai aici cercetările și oamenii. Eu zic așa. Când ești tentat să întrebi Google, mai bine întreabă un cercetător. Sunt mișto oamenii, google e un bezmetic. Sunt la un link distanță, nu?

Iată idei, cercetări și cercetători pe care-i poți întreba, repet. Toți au site-uri, emailuri. întreabă-i. Răspund. Aici ai toate conferințele ținute, numele cercetătorilor. Caută-i pe Google doa să dai de ei.

Joi și vineri să știți am fost la Conferința Anuală de Comunicare a Rezultatelor Cercetării la Universitatea din București. Și de acum știu să caut. Printre capetele luminate.