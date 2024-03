OPINII Duminică, 31 Martie 2024, 15:52

Prejudecata colectivă susține că fotbalul nu știe să se administreze. Există însă și excepții. Notabile.

Gheorghe Hagi Foto: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Două dintre cluburile care au aplicat pentru a obține licența de Europa și-au publicat deja raportul financiar, așa cum solicită Federația Română de Fotbal. E vorba despre Farul și Rapid. Balanța contabilă pentru anul 2023 arată o diferență majoră între cei doi patroni și, în același timp, manageri care conduc societățile respective: Gică Hagi și Dan Șucu.

Hagi a realizat profit important, raportat la ceea ce se petrece de regulă cu cluburile din România, iar Șucu a înregistrat o pierdere imensă. Sigur că Hagi patronează un club stabil, iar Șucu abia a început să investească, rapidistul încercând să se regleze an după an. Dar datele sunt interesante. Ele nu confirmă ideea că, în integralitatea lui, fotbalul este, ca să parafrazăm o expresie celebră, „un sport de gentlemani, gestionat de nepricepuți”.

Rapid are o pierdere de 3,8 milioane de euro

Hagi și Farul au terminat anul trecut cu un plus de 1,5 milioane de euro. În 2023 trupa de la malul Mării a reușit să devină campioană. În schimb, Rapid, care n-a prins nic măcar un loc de cupă europeană. 2023 a fost primul an integral cu Șucu patron, în Giulești. Deficitul Rapidului este de 3,8 milioane de euro. E o pierdere chiar mai mare și decât anul de dinaintea venirii lui Șucu, 2021, în care Rapid a evoluat jumătate de an în Liga a II-a. Sigur, costurile din Liga 1 sunt mult mai mari și, deseori, veniturile nu urmează costurile.

Dan Șucu. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Farul este pe profit neîntrerupt de 7 ani

Rezultatul financiar din 2023 e în linie cu temperamentul economic al celor două cluburi pe o perioadă mai lungă. Farul a avut de fiecare dată profit în 7 ani, iar Rapid doar pierderi în ultimii 4 ani:

Balanța financiară a clubului lui Gică Hagi în ultimii 7 ani

AN-PROFIT-PIERDERE

2017 - 3.000.000

2018 - 450.000

2019 - 1.800.000

2020 - 100.000

2021 - 350.000

2022 - 850.000

2023 - 1.500.000

Balanța financiară a Rapidului în ultimii 4 ani

AN-PROFIT-PIERDERE-SITUAȚIE CLUB

2020-1.400.000 - echipa a evoluat doar în Liga secundă

2021-2.800.000 - promovează în Liga 1 în vară

2022-1.400.000 - Șucu devine acționar în vară

2023-3.800.000 - primul an plin cu Șucu acționar majoritar

Plătesc salariile de 600.000 de euro pe lună

În privința bugetului salarial pe 2023, cele două cluburi au fost aproape la același nivel. Rapid a cheltuit ceva mai mult, dar cu sub 5% mai mult.

În cifre absolute, giuleștenii au avut un buget salarial de 7.000.000 de euro, în vreme ce Hagi a cheltuit cu anajații în jur de 6.700.000 de euro. E vorba de brut, nu de net. De costul clubului.

În cazul ambelor entități sportive a fost vorba despre o creștere substanțială a bugetului salarial față de 2022: Hagi a avut un surplus de aproape 32%, Șucu a rdicat nivelul cu 35%.

Deci nu la costuri, care reprezintă grosul din costuri, ci la venituri se face diferența.

Trei sunt surselor mari de venit, în favoarea clubului manageriat de Hagi:

1. Sponsorizări și publicitate

Hagi a realizat încasări fără precedent. În 2023 a atins 5,7 milioane de euro, un nivel colosal pentru ceea ce produc de regulă cluburile din România. La acest capitol, Hagi a atras cu 70% mai mult decât a reușit să o facă Șucu la Rapid. Giuleștenii au produs 3.350.000 de euro.

2. Venituri UEFA

Chiar dacă nu s-a calificat în grupele unei competiții europene, Farul a jucat 4 duble pe continent în vara trecută și a ajuns până în play-off-ul Conference Leage. S-a ales cu o sumă ce a depășit 1,5 milioane de euro. Rapid a avut zero încasări de la UEFA.

3. Vânzări de jucători

Hagi a produs bine și în 2023. A raportat venituri de peste două milioane de euro, în vreme ce Șucu a încasat undeva la jumătate.

Rapid încasează 2,3 milioane de euro din bilete

Parametrul substanțial la care Rapid a surclasat-o pe Farul e cel al banilor produși din biletele la mecuri. Clubul lui Șucu a profitat de faptul că a jucat meci de meci cu casa închisă pe Giulești, un stadion cu o capacitate de aproape 3 ori mai mare deât deține Hagi la baza lui din Ovidiu.

Rapid a încasat 2,3 milioane de euro, Farul doar circa 600.000 de euro.

Sepsi le „bate” pe amândouă la bani publici: 4,3 milioane de euro pe an

Cum cele două cluburi sunt exclusiv private, conexiunea la rețeaua de bani publici a fost zero.

Lucru care contrastează puternic cu ceea ce apare în contabilitatea celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, club puternic susținut și de autoritatea locală, dar chiar și de Guvernul de la Budapesta.

În 2023, la capitolul "Subvenții, donații și alte venituri autorități stat/locale", suma de care a beneficiat clubul condus de Laszlo Dioszegi a fost de aproape 4,3 milioane de euro. De două ori cât ia Rapidul din bilete!

Cumulat, pe precedenții doi ani, această sursă publică de venit pentru Sepsi a depășit 10 milioane de euro. Și anul trecut, Sepsi a terminat pe profit, de aproape o jumătate de milion de euro, după ce în 2022, profitul a fost de 1,4 milioane.