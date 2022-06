OPINII Joi, 02 Iunie 2022, 18:18

Vladimir Tismaneanu • Contributors.ro

Mă întreba recent un prieten ce-i cu paturica pe care o tine Putin peste picioare. A avut-o la Beijing, la Jocurile Olimpice. A avut-o si pe 9 mai, la parada din Piața Roșie. Eu cred ca încearcă să ascundă si să-și protejeze picioarele de lut. Lasand gluma deoparte, sunt cateva lucruri care trebuie reamintite periodic. Regimul putinist este un bolșevism de extremă-dreapta. Liderul suprem este un kaghebist imbatranit in rele, un adversar ireconciliabil al democrației. Sistemul politic, dacă il putem numi astfel, este rigid, ultra centralizat, controlat draconic de grupul de la varf. Nu exista o separație a puterilor, iar opoziția este criminalizata. Criticii sunt asasinați, prigoniți, terorizati. Se duce un război de uzură împotriva societății civile. Memoria este cauterizata. Economia Federatiei Ruse a fost si este jefuită de banda parazitica a oligarhilor controlati de Putin.

Personaj periferic in KGB, Putin și-a visat sa detina puterea absoluta. Se consideră omniscient si infailibil. Umilit încă din copilărie de către cei mai tari (fizic ori mental) decât el, omul suferă de varii complexe. A testat in Cecenia, Gruzia si Siria cele mai eficiente forme de omor in masa. Le practica paroxistic in Ucraina. Violenta este sacralizata, adevarul este batjocorit, este exploatata la maximum credulitatea celor neinformati. S-a crezut pe cai mari. A calculat greșit, agresiunea s-a izbit de o formidabilă rezistenta ucraineană. Unitatea Vestului l-a uimit si l-a scos din minți. A crezut ca aventura militară va dura maximum doua saptamani.

A venit ziua 100. Ofensiva impotriva marilor orase a dat faliment. Infrangerea de la Kiev (Kyiv) va intra in analele incompetenței militare. Propaganda rusa e rudimentara, anacronica, ridicola. In opinia mea, aceasta grotesca poveste se apropie de sfarsit. Putin nu a anticipat ceea ce numesc războiul civic de rezistență al Ucrainei democratice. Nu a luat in serios curajul carismatic si inteligenta morala ale lui Volodymyr Zelenski. Nimeni nu cumpara aiurelile despre "nazistii" din Ucraina. Fascismul domnește la Kremlin. Termenul care il descrie este ruscism. Putin a făgăduit salvarea Rusiei. A realizat prăbușirea ei. Vladimir Putin a pierdut pariul cu istoria. Dacă acest text suna precum un necrolog, vă asigur ca aceasta chiar a fost intenția mea. Palatul de gheață se topește sub ochii noștri. Descompunerea merită fotografiata...

Au trecut șapte ani de cand, impreuna cu Marius Stan, am scris aici, pe Contributors, despre ispita fascistă a tovarășului Putin. Ambasadorul Federației Ruse a explodat. Nu exageram atunci catusi de putin. În martie 2022 scris in revista online American Purpose despre esența fascistă a putinismului. E vorba de intentii, practici, metode.

