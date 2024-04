MEDIU Miercuri, 17 Aprilie 2024, 13:55

​În multe țări din Europa au fost recorduri de temperatură, însă a venit apoi un val de frig ce a adus și temperaturi de 1-2 °C în localități unde cu o zi înainte fuseseră peste 25 °C. Cele mai mari diferențe au fost în Slovenia și Austria, dar răcirea se simte și în România.

Temperaturile din Europa la pranz, pe 17 aprilie 2024 Foto: Meteociel

În Slovenia au fost mai multe localități unde luni la ora 15 erau temperaturi de 26 - 27 °C, iar o zi mai târziu, tot la ora 15.00, erau între 0,3 - 1,1 C.

Diferențele sunt semnalate de climatologul Maximiliano Herrera care a citat pagini meteo slovene de pe rețeaua X.

Temperaturile în Europa luni după prânz (sursa meteociel.fr)

Cea mai mare scădere în 24 de ore a fost într-o localitate din Slovenia numită Podcetrtek, unde temperatura s-a diminuat cu 26,2 C, de la +27,2 C, la un singur grad. A fost un adevărat „slovenski record”.

Rekordna ohladitev



\uD83D\uDCC9 Po absolutnih temperaturnih rekordih v preteklih dneh nam je prehod hladne fronte prinesel tudi slovenski rekord v padcu temperature v zaporednih dneh ob 15. uri (14. uri po zimskem času).



\uD83E\uDDF51/2 pic.twitter.com/ZIqdYPx6gC — ARSO vreme (@meteoSI) April 16, 2024

Scăderi de peste 20 C în mai puțin de o zi au fost și în Austria.

În România, valul de aer răcoros s-a simțit de marți la prânz, când în Crișana erau și sub 12 C, în timp ce în Muntenia erau 30 C. Vremea s-a răcit miercuri aproape în toată România, au fost și în zone joase temperaturi de sub 5 C și numai în sud-est mai sunt ceva temperaturi de peste 20 C.

Dimineață minima a fost de +1,8 C la Cluj și de +1,5 C la Huedin.