Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a dat câștig de cauză marți unui grup de femei în vârstă din Elveția care au argumentat că eforturile insuficiente ale guvernului elvețian de a combate schimbările climatice le pune în pericol viața, relatează Reuters.

Membre ale asociatiei „Senioarele in sprijinul protectiei climei” la CEDO Foto: Jean-Francois Badias / AP - The Associated Press / Profimedia