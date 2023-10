MAGAZIN Marți, 24 Octombrie 2023, 16:40

Membrii formaţiei britanice Massive Attack au dat publicităţii un comunicat în care se declară devastaţi după moartea chitaristului Angelo Bruschini (62 de ani), transmite marţi DPA.

Angelor Bruschini a murit după ce a pierdut lupta cu cancerul Foto: Justin Ng / Avalon / Profimedia

Vestea tristă vine după ce muzicianul originar din Bristol a publicat pe reţelele de socializare, în luna iulie, informaţia că a fost diagnosticat cu cancer pulmonar şi că mai mulţi specialişti i-au urat "mult noroc" în lupta cu boala.

Decesul muzicianului a fost confirmat marţi, printr-o postare pe contul oficial X al formaţiei. "Un talent unic, briliant şi excentric. Imposibil de cuantificat contribuţia ta la tunul Massive Attack. Cât de norocoşi am fost că am împărtăşit o astfel de viaţă alături de tine", conform mesajului trupei, citat de Agerpres.

Publicând aceeaşi fotografie în alb-negru a chitaristului şi pe Instagram, membrii formaţiei s-au declarat "devastaţi" de pierderea suferită.

Formaţia de trip hop a fost înfiinţată în anii '80 şi a reuşit să se plaseze de două ori pe primul loc în topul albumelor din Marea Britanie cu LP-urile "Mezzanine" şi "100th Window". În 1996 Massive Attack a câştigat un Brit Award la categoria cea mai bună piesă de dans, precum şi un premiu pentru contribuţia adusă muzicii britanice în cadrul galei Ivor Novello Awards din 2009.

În luna iulie a acestui an Bruschini a postat pe Facebook mesajul că a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. "De două ori până acum mi s-a urat 'mult noroc' de către specialişti de la spital cu privire la diagnosticul de cancer pulmonar. Cred că sunt terminat! Am avut o viaţă frumoasă, am văzut lumea de multe, multe ori, am cunoscut numeroşi oameni minunaţi, dar uşa se închide", scria el în mesajul de pe Facebook.