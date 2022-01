Căsătoriți de 20 de ani, au descoperit secretul unui mariaj fericit: El doarme afară în cort, ea înăuntru în casă

Secretul unui mariaj fericit: somnul de calitate

Cum a ajuns bărbatul să doarmă într-un cort

Roll, un sportiv în vârstă de 55 de ani, spune că doarme afară în cort de aproximativ doi ani de zile și că aranjamentul îi permite să se odihnească mai bine, să se conecteze cu natura și să ducă un stil de viață stoic.El a declarat în timpul unui episod recent al podcast-ului găzduit de autorul și antreprenorul american Tim Ferris că „toate sunt bine” în căsnicia sa.„Să fii în aer liber, să respiri aerul de afară, să dormi sub stele reprezintă un mod foarte simplu și de bază să te reconectezi la ceea ce înseamnă în mod fundamental să fii om”, afirmă el într-un videoclip urcat pe Youtube.Roll este un fost avocat care s-a lăsat de alcool, decizând în jurul vârstei de 40 de ani să adopte o dietă pe bază de plante, reușind să slăbească 23 de kilograme și să completeze un triatlon „Ironman” care durează 3 zile și presupune să înoți 10 kilometri, mergi cu bicicleta 418 kilometri și alergi 84,5 kilometri.El spune că transformarea sa este cea care l-a atras într-un fel față de ideea de a dormi într-un cort.„Dacă toate lucrurile merg îngrozitor de rău și pierd totul, știu că sunt fericit dormind într-un cort și că până la urmă nu am nevoie de atât de multe”, i-a spus acesta lui Ferriss.Înainte de a se muta afară, Roll dormea alături de soția sa, Piatt, care preferă un mediu mai călduros.„Indiferent cât de mult am încercat să facem compromisuri care să fie bune pentru amândoi, Julie ajungea mereu învelită sub o tonă de așternuturi și eu deasupra lor transpirând”, a relatat acesta.„Și niciunul dintre noi nu dormea, ne ridicam din pat și nu eram fericiți”, mai spune el.Însă într-o noapte el și soția sa au decis să doarmă pe acoperiș cu copiii lor de distracție.Ei au folosit un proiector pentru a se uita la un film pe perete, au mâncat popcorn și s-au culcat în saci de dormit.„M-am trezit a doua zi simțindu-mă extraordinar de la aerul curat și rece al deșertului din preajma Los Angeles. M-am gândit: ‘Nici nu îmi pot aminti când am dormit ultima dată atât de bine’”, relatează Roll.Așa că el a decis să doarmă în cort pe acoperiș și în noaptea următoare, și în cea care i-a urmat, și așa mai departe.El a mutat cortul în curte când vântul puternic i-a provocat îngrijorări legate de siguranța sa.Bărbatul spune că oamenii au presupus că el și soția sa au probleme în căsnicie când au aflat de aranjamentul lor neobișnuit.„Avem parte de timpul nostru de calitate petrecut împreună, vă garantez asta”, i-a spus el lui Ferriss, adăugând că „totul este în regulă în mariajul meu”.