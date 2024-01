Austriacul Josef Fritzl, condamnat la închisoare pe viață pentru răpirea, sechestrarea și violarea fiicei sale pe o perioadă de 24 de ani, a primit joi dreptul de a părăsi secția de înaltă securitate în care este deținut, potrivit unei hotărâri judecătorești, citată de AFP.

Josef Fritzl in 2009, ultima oara cand a fost vazut in public in timpul procesului sau Foto: People Picture / Capital pictures / Profimedia Images