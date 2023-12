INTERNATIONAL Miercuri, 06 Decembrie 2023, 20:31

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, și fostul ambasador al SUA la ONU, Nikki Haley, se vor confrunta miercuri seară în cadrul celei de-a patra dezbateri prezidențiale republicane, într-una dintre ultimele lor întâlniri înainte de prima competiție de nominalizare a partidului lor, care va avea loc în Iowa, în mai puțin de șase săptămâni, potrivit Reuters.

Ron DeSantis Foto: TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

În condițiile în care Donald Trump are un avans de peste 40 de puncte procentuale în majoritatea sondajelor de opinie, iar locuitorii din Iowa urmează să își aleagă candidatul preferat pe 15 ianuarie, DeSantis și Haley se grăbesc să se impună ca alternativă evidentă pentru alegătorii care doresc să treacă dincolo de fostul președinte.

Fostul antreprenor în domeniul tehnologiei Vivek Ramaswamy și fostul guvernator de New Jersey Chris Christie vor urca, de asemenea, pe scena dezbaterii din Tuscaloosa, Alabama - dar în centrul atenției vor fi DeSantis și Haley.

DeSantis are un mic avantaj față de Haley în sondajele naționale. Dar Haley a redus decalajul și are un avantaj substanțial față de DeSantis în New Hampshire și în statul său natal, Carolina de Sud - state cruciale în lupta pentru nominalizare, deoarece sunt printre primele care aleg un candidat.

Cei doi sunt efectiv la egalitate în Iowa, unde va avea loc prima competiție republicană pe 15 ianuarie.

Fără dezbateri suplimentare programate în prezent, confruntarea televizată de miercuri ar putea fi ultima șansă pentru Haley sau DeSantis de a da o lovitură importantă adversarului lor în fața unui public național.

„Promisiunile” lui Trump

„Cei doi oameni de pe scenă care au șansa de a-l provoca pe Trump unu la unu sunt DeSantis și Haley”, a declarat David Kochel, un strateg republican din Iowa. Kochel a spus că este departe de a fi garantat că vreunul dintre candidați va avea genul de performanță necesară pentru a remodela cursa.

Trump va lipsi de la dezbatere și va găzdui o strângere de fonduri în Florida, ceea ce înseamnă că niciun candidat nu va avea ocazia să se confrunte cu liderul.

În cadrul unei ședințe publice organizate marți seară de Fox News și găzduite de comentatorul conservator Sean Hannity, Trump a declarat că nu va deveni un dictator dacă va fi ales din nou președinte, decât „în prima zi”. Trump a spus că va închide granița cu Mexicul și va extinde forajul petrolier.

Comentariile au stârnit noi critici din partea democraților și a unor republicani îngrijorați de planurile lui Trump pentru un al doilea mandat. Ele urmează apelului său de săptămâna trecută, când a vorbit la un miting în Iowa, pentru ca susținătorii săi să „păzească votul” în Philadelphia și în alte două orașe conduse de democrați.

Trump a promis, de asemenea, că își va urmări în justiție dușmanii politici dacă va câștiga un al doilea mandat.

Președintele american Joe Biden, prezumtivul candidat al Partidului Democrat, a declarat marți că poate nu ar fi candidat pentru realegerea din 2024 dacă nu s-ar fi confruntat cu Trump, pe care îl consideră o amenințare unică la adresa democrației, potrivit Reuters.