Policlinicile rusești vor angaja în curând sexologi care să îi „ajute” pe pacienți să „depășească” homosexualitate și o serie de alte „tulburări mintale de natură sexuală”, arată un document oficial al ministerului sănătății de la Moscova consultat de Reuters.

Mars LGBT in Rusia in 2010 Foto: Dmitry Lovetsky / Associated Press / Profimedia Images