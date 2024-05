OPINII Sâmbătă, 11 Mai 2024, 07:52

A iubit cu pasiune si a slujit cum foarte puțini au facut-o folclorul românesc. Născut la Piatra Neamț în februarie 1908, etnomuzicologul Harry Brauner s-a stins din viata pe 11 martie 1988. Văzuse multe si suferise imens. Împreuna cu soția sa, artista plastica Lena Constante, a fost condamnat în procesul Patrascanu pentru culpe imaginare. Ani chinuitori de temniță. Regim de celulă solitară. Te miri cum au rezistat, cum de n-au innebunit. In seminarul meu despre Europa de Est din acest semestru am discutat trei destine de femei prinse în angrenajul terorii staliniste: Lena Constante, Heda Margolius Kovaly si Margarete Buber Neumann.

Vladimir Tismaneanu Foto: Hotnews

Harry si Lena oameni de stanga, veritabili intelectuali antifascisti. El era frate cu pictorul suprarealist Victor Brauner. Sora ei era soția academicianului matematician Grigore C. Moisil. Sora acestuia era soția academicianului arheolog Emil Condurachi si mama profesoarei Zoe Petre. Harry si Lena participasera la campaniile sociologice ale Școlii de la București. Împreuna cu Elena (Herta) Patrascanu, Lena a fost o fondatoare a Teatrului de papusi Tandarica. In acei ani infioratori, papusile erau mai libere decât oamenii. Elena Patrascanu fusese la Moscova împreuna cu soțul ei în toamna anului 1944. El a semnat Armistitiul, ea a vizitat muzee si teatre. Poate ca a mers si la celebrul Teatru de Papusi al genialului Serghei Obraztov si poate ca asa se va fi născut proiectul Tandarica. Destine contorsionate, tragedii umane din secolul lui Stalin si Hitler. In dialogul cu Alexandru Șiperco, Elena Patrascanu spunea: "Eu n-am fost torturata ca Lena. smuls parul din cap, smocuri, sprancene, bătută la tălpi, ținuta cu picioarele în apa".

Am avut norocul să-i cunosc în Statele Unite pe Emanuel (Noel) Rupenian si pe sotia sa Marta Constantinidi. Domnul Rupenian era nepotul avocatului Herant Torosian, a fost el însuși secretarul personal al lui Lucretiu Patrascanu. Ambii faceau parte din elita intelectuala armeano-romana. Ambii au facut închisoare politica. Ambii erau antifascisti. Doamna Marta era prietenă cu N. Steinhardt. Mi-au vorbit despre Lucretiu si Hertha (Elena), despre Harry si Lena. Aveau lacrimi în ochi...