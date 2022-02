INTERNATIONAL Marți, 22 Februarie 2022, 18:45

Victor Cozmei • HotNews.ro

„Rusul de rând nu are nimic de Ucraina”, spune un expat european care trăiește de câțiva ani la Moscova și care a stat de vorbă cu HotNews.ro după ce Putin a recunoscut oficial independența republicilor separatiste din Donbas și a ordonat trupelor sale să „mențină pacea” în teritoriile ocupate. „Lumea acum e șocată și nu îi place ce se întâmplă. Până acum ziceau că e doar panică făcută de America”, recunoaște expatul din Moscova.

Vedere spre Piața Roșie din Moscova Foto: Oleg Elkov / Alamy / Profimedia Images

Situația în ultimele ore și zile în conflictul Ruso-Ucrainean a devenit foarte volatilă. Putin a recunoscut oficial cele două republici separatiste din Donbas, iar de marți dimineață a ordonat trupelor „să mențină pacea” în teritoriile separatiste.

Situația s-a schimbat atât de mult încât i-a luat prin surprindere pe rușii de rând, care până acum nu credeau posibil scenariul unui conflict și nu discutau prea mult despre acest lucru, a povestit pentru HotNews.ro Christian*, un expat care trăiește în Moscova de mai bine de șase ani.

*Christian nu este numele său real, a dorit să rămâne anonim în această discuție cu HotNews.ro.

În ultimii doi ani, odată cu pandemia, Christian a locuit aproape exclusiv în Rusia, iar înainte făcea naveta între București și Moscova - o lună aici, o lună acolo. Christian vine da fapt dintr-o țară din Vestul Europei, dar și-a făcut o viață atât în România, cât și în Rusia.

De România îl leagă jobul și relațiile comerciale, iar de Rusia îl leagă soția, dar și un MBA pe care a ales să-l facă în Moscova, să-și completeze studiile vestice cu ceva mai pe specific pe afaceri în zona piețelor din Europa de Est.

„Moscova este un oraș foarte mișto, mi-am dorit să fiu aici. E un oraș mare, vestic, cu absolut tot ce vrei. Viața aici este bună, liniștită, se dezvoltă economic foarte bine. Mă simt foarte în siguranță aici. Rusul de rând de aici este mulțumit în general”, a detaliat expatul.

Christian spune că presa occidentală în ultimii ani nu prea a ilustrat adevărata realitate a vieții de zi cu zi din Moscova.

„Jurnaliști din vest aici sunt foarte puțini, se scrie mult de la distanță și fără vorbitori nativi”, explică el.

„Nu sunt pro-rus, dar văd că societățile s-au despărțit de mult timp, am fost martor al unui proces accelerat din ambele părți, eu îl simt astfel mai degrabă din partea vestului”, consideră Christian.

„Rusul de rând nu înțelege conflictul Ucraina-Rusia ca și conflict între nații, ci înțelege conflictul ca unul între politicieni și sfere de interese”

Spune că rușii îi primesc foarte bine pe toți străinii, nu contează că ești european, că ești gay, că ești evreu sau ești ucrainean. Ba chiar în ultimii ani foarte mulți ucraineni au venit în Rusia, și nu neapărat din Donbas, ci de peste tot.

„Am prieteni ucraineni care au venit în Rusia, nu din Donbas, ci din diferite zone. Asta e viața normală aici, e plin de ucraineni, sunt 2 milioane care au venit din toate zonele din Ucraina”, spune Christian.

„Rusul de rând nu înțelege conflictul Ucraina-Rusia ca și conflict între nații, ci înțelege conflictul ca unul între politicieni și sfere de interese”, mai povestește expatul.

Potrivit acestuia, mulți ucraineni au plecat în Rusia supărați de corupția de acasă și apreciază că în Moscova situația e mult mai corectă decât ar crede lumea.

„Și în Rusia exista corupție la nivel înalt, dar la nivel mic nu există, este ordine, îți faci documentele rapid de exemplu. Sigur, există și lucruri care nu ar trebui să existe, cum e și în România, că se schimbă bordurile în fiecare an”, spune Christian.

Prin Moscova / Foto: Andrey Khokhlov / Alamy / Profimedia Images

„Nu se aștepta nimeni să escaladeze situația. Acum lumea din jurul meu e șocată, inclusiv nevasta mea”

Totuși, chiar dacă în general lumea e mulțumită de viața din Moscova, în momentul de față există un sentiment de nesiguranță cu ce urmează să se întâmple după evoluțiile din ultimele zile. Christian zice că pentru mulți acțiunile lui Vladimir Putin au venit pe neașteptate.

„Aici nu au existat în ultimele două luni semne de agresiune, nu s-a discutat de război, nu ne-a zis nimeni că cei din Ucraina sunt nașpa sau că trebuie să mergem acolo și să intervenim. Într-un fel, ce se întâmplă acum vine pe neașteptate”, spune Christian.

„Nu se aștepta nimeni să escaladeze situația cum s-a întâmplat în ultimele zile. Eu vedeam ce se întâmplă prin presa vestică, am simțit situația altfel. Acum lumea din jurul meu e șocată, inclusiv nevasta mea. Eu am pregătit-o, i-am zis să mergem în România să ne facem documentele, să fim pregătiți pentru orice. Ea nu a luat asta foarte în serios până acum câteva zile”, a povestit expatul pentru HotNews.ro.

„Senzația era că inițial era doar un joc între politicieni. Americanii sigur au făcut activ panică, asta pot să spun”, spune Christian.

„Până acum ziceau că e doar panică făcută de America”

„Aici nu au fost semne de agresiune și nu era perceput așa, dar s-a văzut foarte clar acest val de informații dinspre străinătate, despre sancțiunile pregătite. Se vorbea puțin între oameni [despre Ucraina] înainte de săptămâna asta, iar consensul era că n-o să fie război, că nu folosește nimănui. Lumea acum e șocată și nu îi place ce se întâmplă. Până acum ziceau că e doar panică făcută de America”, spune Christian.

„Rusul de rând nu are nimic cu Ucraina, cel puțin aici în jurul meu. Cum există o bulă în București care nu are treabă cu ce se întâmplă în Vaslui, așa există și o bulă la Moscova care nu are treabă cu ce se întâmplă în estul Ucrainei. Cunosc mulți oameni cărora le este complet indiferent ce se întâmplă cu Ucraina, cu Crimeea, cu Sevastopol. Nu îi interesează. Îi nemulțumește dacă nu mai pot merge în Europa în vacanțe, la cumpărături. Au și sentimentul că nimănui nu îi place de ruși”, detaliază Christian.

Vladimir Putin in Piata Rosie / Foto: Dmitry Astakhov / TASS / Profimedia

„Rusia are din război numai de pierdut. Nici Putin nu are ce să câștige. Lumea n-o să-i mulțumească pentru asta”

„Oamenii sunt sunt mai degrabă speriați dacă va exista război și dacă vor avea o viață mai grea. [Se tem de] De sancțiuni sau dacă vor intra în război și cu altcineva”, spune acesta.

„Rusia are din război numai de pierdut. Nici Putin nu are ce să câștige. Lumea n-o să-i mulțumească pentru asta, n-o să zică ce lider bun este, ci mai degrabă o să-i reproșeze că uite „în ce situație n-ai adus”. Nimănui nu îi pasă de aceste două regiuni [n.r. regiunile separatiste din Donbas]. Nici nu e un subiect de discuție aici. Ce zice [Putin] acolo cu genocidul nu cred că mișcă aici pe cineva”, spune Christian.

El crede că ar putea apărea proteste în Rusia dacă se va ajunge la un conflict la scară deschisă cu Ucraina.

„Da, cred că s-ar putea ajunge la proteste. Am zis că rusul de rând este mulțumit de Putin, dar tot rusul de rând este nemulțumit de tot ce a însemnat pandemia și restricțiile. Ultimii doi ani nu au fost ani buni, iar sistemul Putin nu s-a simțit foarte sigur pe el. Întrebarea mare e care e alternativa, pentru că situația geopolitică nu se schimbă. Indiferent care ar fi liderul rus, el nu va fi dispus să renunțe la garanțiile de securitate, perspectiva nu ar fi bună altfel pentru Rusia”, crede expatul.

Deocamdată însă în Moscova nu e resimțită și vreo panică reală în rândul oamenilor și nu s-a apucat nimeni să-și facă provizii ca și cum un război ar urma să vină peste ei.

„O singură prietenă rusoaică am văzut pe Facebook că a venit cu hashtag #JosPutin. E liniște mai degrabă, e cel mai caracteristic pentru ruși”, spune Christian.

