Erdogan a anunțat că are COVID-19

​Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat că a fost testat pozitiv pentru COVID-19, notează AFP.







„După ce am am avut simptome ușoare, eu și soția mea am fost testați pozitiv pentru COVID-19-19. Din fericire, avem o infecție ușoară, despre care am aflat că se datorează variantei Omicron”, a scris el pe Twitter.