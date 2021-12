”Colonialism, rasism, însuşire culturală, patriarhat”. Israelul organizează finala Miss Univers, în mijlocul apelurilor la boicotare / Participantele, acuzate de ”insensibilitate culturală”

Femeile din 80 de țări urmează să concureze duminică seara pentru a câștiga coroana Miss Univers în orașul israelian Eilat, mai multe candidate ignorând apelurile de a boicota competiția în sprijinul cauzei palestiniene, relatează AFP.

Cea de-a 70-a ediție a competiției anuale, care se desfășoară pentru prima dată în Israel, trebuie să se preocupe și de pandemia de coronavirus, și în special de apariția variantei Omicron.

Printre candidate se numără Miss Maroc Kaouthar Benhalima și Miss Bahrain Manar Nadeem Deyani, ale căror țări și-au normalizat relațiile cu Israelul anul trecut.

Ministerul Sud-African al Sportului, Culturii și Artelor și-a îndemnat candidata să nu meargă la Eilat, invocând „atrocitățile comise de Israel împotriva palestinienilor”.

În ciuda acestor apeluri, Lalela Mswane s-a deplasat în orașul de la Marea Roșie, unde ceremonia va avea loc în noaptea de duminică spre luni, până la anunțarea câștigătoarei Miss Univers 2021 la ora 3:00 GMT.

Participarea, ”complicitate cu regimul Israelului”

Organizațiile palestiniene le-au cerut, de asemenea, candidatelor să nu participe la eveniment.

„Îndemnăm toate participantele să se retragă, pentru a evita orice complicitate cu regimul de apartheid al Israelului și cu încălcarea de către acesta a drepturilor omului ale palestinienilor”, a făcut apel Campania Palestiniană pentru Boicotul Academic și Cultural al Israelului.

Într-un interviu acordat AFP la Ierusalim în noiembrie, Miss Univers Andrea Meza, din Mexic, a spus că concursul ar trebui să fie ferit de politică.

„Miss Univers nu este o mișcare politică, nici religioasă”, a spus ea.

Indonezia și Malaezia, țări care nu au relații diplomatice cu Israelul, nu au trimis nicio candidată, dar au vorbit despre dificultăți legate de pandemie.

Nici Emiratele Arabe Unite - care și-au normalizat relațiile cu Israelul, iar prim-ministrul Naftali Bennett urmează să efectueze o vizită istorică duminică - nu au trimis o candidată invocând constrângeri temporale pentru selecția Miss Emirate.

Concurentele au fost criticate

Concurentele care au aterizat în Israel la sfârșitul lunii trecute și care de atunci au vizitat mai multe locuri au fost criticate pentru insensibilitatea lor culturală.

În timpul unei vizite în orașul beduin Rahat, acestea au purtat rochii cu broderii tradiționale palestiniene și au rulat foi de viță - ceea ce Miss Filipine Beatrice Luigi Gomez a descris pe Twitter ca fiind „o zi din viața unui beduin”.

Day in the life of a Bedouin \uD83D\uDC2B@visit_israel #missuniverse #70thmissuniverse pic.twitter.com/GpASDGtezw