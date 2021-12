Josep Borrell: „UE va sprijini ferm Ucraina” în cazul unui atac militar din partea Rusiei

Citește și:









„Lucrăm pentru a evita o criză, dar, în faţa oricăror circumstanţe neprevăzute, UE va sprijini ferm Ucraina”, a afirmat Borrell într-un interviu pentru ziarul italian Repubblica, în care a subliniat că este necesar ca „fiecare să reflecteze asupra consecinţelor” unui astfel de lucru, scrie Agerpres Potrivit media americane, serviciile de informaţii ale SUA consideră că Rusia are în vedere să-şi mărească prezenţa militară la graniţa cu Ucraina până la 175.000 de soldaţi, cu obiectivul potenţial de a invada această ţară anul viitor.„Mai întâi de toate, trebuie să muncim ca să evităm o criză. Ne folosim capacitatea diplomatică pentru a face Rusia să înţeleagă că aceasta ar fi o încălcare gravă a dreptului internaţional. Am vorbit cu omologul meu rus (Serghei) Lavrov la Stockholm. Cu Lavorv şi cu (secretarul de stat al SUA Anthony) Blinken. Lavrov neagă orice fel de activitate beligerantă”, a afirmat şeful diplomaţiei europene.În opinia sa, important în prezent este de a „ilustra Moscovei panorama posibilelor consecinţe. A sosit momentul de a vorbi şi de a ne face o idee despre ceea ce se poate întâmpla de ambele părţi. Trebuie să rămânem într-o fază pre-criză”, a spus el.„Ucraina este, fără îndoială, un partener, un aliat. Aşă că vom fi alături de ea. În plus, SUA au dat de înţeles foarte clar că orice tip de atac rusesc va avea consecinţe”, a explicat el.„Săptămâna viitoare, vom avea o întâlnire la Bruxelles cu ţările Parteneriatului Estic şi cu această ocazie vom sublinia sprijinul nostru puternic pentru Ucraina. Cuvintele mele nu trebuie interpretate greşit. Lucrăm pentru a evita criza, dar, în faţa oricăror circumstanţe neprevăzute, UE va sprijini ferm Ucraina”, a subliniat Borrell.Preşedintele american Joe Biden va transmite omologului său rus Vladimir Putin „preocupările SUA faţă de activităţile militare ruseşti în apropiere de frontiera cu Ucraina şi va reafirma sprijinul SUA pentru suveranitatea şi integritatea teritoriala a Ucrainei”, în cadrul convorbirii pe care cei doi şefi de stat o vor avea marţea viitoare în format de teleconferinţă, potrivit Casei Albe.