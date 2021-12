Ucraina spune că Rusia ar putea lansa o ofensivă pe scară largă în ianuarie: "Serviciile noastre de informații analizează toate scenariile, inclusiv cel mai rău"

Ofensiva pe scară largă a Rusiei ar putea avea loc în ianuarie

Msocova cere garanții că Ucraina nu va intra în NATO

Ucraina

Reznikov a spus că Ucraina nu va face nimic pentru a tensiona situația, dar este pregătită să riposteze dacă Rusia va lansa un atac."Escaladarea este un scenariu probabil, dar nu inevitabil, iar sarcina noastră este să o prevenim", a declarat Reznikov."Trebuie să facem ca prețul escaladării să fie inacceptabil pentru agresor", a adăugat ministrul ucrainean al apărării.Ucraina și aliații săi din NATO au tras un semnal de alarmă cu privire la mișcările de trupe rusești în apropierea granițelor Ucrainei în acest an, stârnind îngrijorarea că un conflict mocnit în estul Ucrainei ar putea izbucni într-un război deschis."Serviciile noastre de informații analizează toate scenariile, inclusiv cel mai rău", a declarat Reznikov."Acesta constată că există probabilitatea unei escaladări pe scară largă din partea Rusiei. Cel mai probabil, momentul în care se va ajunge la pregătirea pentru o escaladare a situației va fi sfârșitul lunii ianuarie."Ucraina a făcut presiuni asupra aliaților săi din Uniunea Europeană și NATO în această săptămână pentru a pregăti un pachet dur de sancțiuni cu scopul de a împiedica Rusia să lanseze o ofensivă.La rândul său, Moscova a acuzat Ucraina și Statele Unite de comportament destabilizator și a sugerat că Kievul s-ar putea pregăti să lanseze propria ofensivă în estul Ucrainei, lucru pe care autoritățile ucrainene îl neagă cu tărie.Secretarul de stat american Antony Blinken a avertizat joi Moscova cu privire la "costurile severe" pe care le va plăti Rusia în cazul unei escaladări a situației, îndemnându-l pe omologul său rus să caute o ieșire diplomatică din criză.Blinken a declarat că este probabil ca președinții Joe Biden și Vladimir Putin să vorbească în curând. Se lucrează la organizarea unei convorbiri video între ei, a declarat vineri Kremlinul, la o zi după ce diplomații lor de top s-au întâlnit pentru a discuta despre criza ucraineană.Legăturile Ucrainei cu Rusia s-au rupt aproape total în 2014, după ce forțele susținute de Moscova au cucerit teritorii din estul Ucrainei pe care Kievul le vrea înapoi. Kievul spune că aproximativ 14.000 de persoane au fost ucise în lupte de atunci.Moscova a stabilit cereri de garanții de securitate obligatorii din punct de vedere juridic din partea Occidentului, prin care să se asigure că NATO nu va admite Ucraina ca membru și nici nu va desfășura acolo sisteme de rachete care să vizeze Rusia.Ucraina spune că Rusia nu are niciun cuvânt de spus în ceea ce privește ambițiile sale de a adera la NATO și a respins orice garanții de securitate ca fiind ilegitime.Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a subliniat miercuri că Rusia „nu are niciun drept de veto” în cazul în care se va decide casă devină parte a NATO.trebuie să poarte tratative direct cu Moscova pentru a pune capăt conflictuuli cu forțele sprijinite de Rusia în Donbas. Zelenski a mai spus că nu-i e frică să discute cu Vladimir Putin.Președintele rus Vladimir Putin spus marți că extinderea infrastructurii NATO în Ucraina ar fi „o linie roșie” pe care el speră să nu fie depășită.