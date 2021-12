Biden anunță că lucrează la un plan ce va face ca lui Putin să-i fie ”foarte, foarte” greu să intre în Ucraina / Surse CNN: Rusia este în poziția de a invada când vrea ea

”Foarte, foarte dificil pentru Putin să meargă mai departe”

"Vrem linii deschise de comunicare cu rușii"

Ce au spus Blinken și Lavrov

Surse CNN: Rusia este în poziția de a invada când vrea ea

Forțele rusești dispun de capacități de-a lungul graniței cu Ucraina pentru a efectua o invazie rapidă și imediată, inclusiv realizarea unor linii de aprovizionare cu unități medicale și combustibil, care ar putea susține un conflict de durată, în cazul în care Moscova ar alege să invadeze, au declarat pentru CNN două surse familiare cu cele mai recente analize ale serviciilor de informații.





Noile detalii despre concentrarea armată rusă subliniază teama sporită a oficialilor americani cu privire la aceste mișcări.

Nivelul actual al echipamentelor amplasate în zonă ar putea aproviziona forțele din prima linie timp de șapte până la 10 zile și alte unități de sprijin timp de o lună, potrivit unei surse familiare cu acest subiect.





Parlamentarul democrat Mike Quigley din Illinois, care face parte din Comisia pentru Informații a Camerei Reprezentanților, a declarat pentru CNN că el crede că Rusia este poziționată să invadeze "când vrea", adăugând că "capacitățile Rusiei ar fi echivalente cu un blitzkrieg modern".





Un oficial de rang înalt al administrației a spus că SUA "a observat trupe suplimentare ale Rusiei adăugate în regiunea de frontieră în ultimele zile", dar sursa a refuzat să detalieze câți militari.

Încă nu este clar dacă președintele rus Vladimir Putin intenționează să invadeze sau dacă intensificarea este un joc de manipulare pentru a obține concesii din partea Occidentului, au declarat oficialii.

O teleconferință video între cei doi lideri este așteptată în următoarele zile.Peste 94.000 de soldați ruși sunt masați în apropierea granițelor Ucrainei, a declarat ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, care a citat rapoarte ale serviciilor de informații care sugerează că Moscova ar putea plănui o ofensivă militară pe scară largă pentru sfârșitul lunii ianuarie.La rândul său, Moscova a acuzat Ucraina și Statele Unite de comportament destabilizator și a sugerat că Kievul s-ar putea pregăti să lanseze propria ofensivă în estul Ucrainei."Ceea ce fac este să pun laolaltă ceea ce cred că este cel mai cuprinzător și semnificativ set de inițiative pentru a-i face foarte, foarte dificil domnului Putin să meargă mai departe și să facă ceea ce oamenii sunt îngrijorați că va face", a declarat Biden, fără a intra în detalii.Ulterior, în timp ce pleca vineri pentru o călătorie de weekend la Camp David, Biden a declarat reporterilor: "Suntem conștienți de acțiunile Rusiei de mult timp și mă aștept să am o discuție lungă cu Putin"."Nu accept liniile roșii ale nimănui", a spus el despre cererile Rusiei.Oficialii americani și ucraineni au avertizat din nou în această săptămână că sunt discutate sancțiuni economice severe împotriva Rusiei."Încă de la începutul acestei administrații am demonstrat că Statele Unite și aliații noștri sunt dispuși să folosească o serie de instrumente pentru a aborda acțiunile dăunătoare ale Rusiei", a declarat un oficial american de rang înalt, vorbind sub protecția anonimatului, când a fost întrebat despre planul pe care îl elaborează Biden."Nu vom ezita să ne folosim de aceste instrumente și de alte instrumente în viitor".Secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki, a precizat și ea, în cadrul unui briefing de presă, că asistența de securitate pentru Ucraina este luată în considerare.Biden a impus sancțiuni Rusiei în aprilie și a lăsat deschisă posibilitatea de a impune mai multe. Dar Washingtonul speră că un angajament direct continuu va reduce tensiunile într-un moment în care relațiile sunt la cel mai scăzut nivel de după destrămarea Uniunii Sovietice."Vrem linii deschise de comunicare cu rușii", a declarat un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat, vorbind sub rezerva anonimatului. "Mai ales în vremuri de tensiune, este important să avem aceste canale de dialog".Un indiciu asupra modului în care s-ar putea desfășura o convorbire Biden-Putin a fost oferită de o întâlnire între oficialii de la nivelul inferior.Joi, la Stockholm, secretarul de stat american Antony Blinken l-a avertizat pe ministrul de externe rus Serghei Lavrov că vor exista "costuri severe" dacă Moscova va escalada conflictul, un mesaj pe care Biden pare pregătit să îl reitereze.Blinken a declarat vineri că Biden îi va spune lui Putin despre "cât de decisă este țara sa - nu ca o amenințare, ci pur și simplu ca un fapt - de a se opune cu hotărâre oricăror acțiuni nechibzuite sau agresive pe care Rusia le-ar putea întreprinde și, de asemenea, de a apăra integritatea teritorială, suveranitatea, independența Ucrainei".Între timp, oficialii ruși au declarat că Putin va insista asupra cererii sale de garanții de securitate juridice din partea Occidentului că NATO nu va admite Ucraina ca membru al alianței militare și nu va desfășura acolo sisteme de rachete care să vizeze Rusia. Lavrov a amenințat joi cu un nou conflict în cazul extinderii NATO spre Est, adăugând că promisiunile de aderare făcute Georgiei și Ucrainei la summitul NATO de la București în 2008 au constituit o "mină" care a "detonat" deja în Georgia.