VIDEO Cutremur de magnitudinea 7,5 în Peru

Un cutremur de magnitudinea 7,5 a avut loc duminică, la ora locală 5.52 (12.52, ora României) în nordul Peru, anunţă Institutul american de geofizică USGS, fără să facă victime, potrivit primelor informaţii anunţă autorităţile peruane, relatează AFP, potrivit News.ro.

Cutremurul a afectat jungla din nordul ţării şi o vastă zonă a coastei centrale care se află în vecinătate, precizează Institutul Naţional peruan de Geofizică.

Potrivit institutului peruan, epicentrul cutremurului a fost localizat la 98 de kilometri est de Santa Maria de Nieva, capitala provinciei Condorcanqui, în departamentul Amazonas, situat la 860 de kilometri nord-est de Lima, în apropierea frontierei cu Ecuadorul, la o adâncime de 131 de kilomertri.

Santa María de Nieva se află într-o zonă puţin populată, în care trăiesc indigeni, pe malul râului Nieva.

Video from the Yeso district shows the collapse of part of a church structure. #Peru #earthquake pic.twitter.com/uFUqJE471v