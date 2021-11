Bryan Adams testat pozitiv pentru Covid-19, a doua oară într-o lună. Explicația simplă a lui Fauci

Rockerul, care este și fotograf, a scris pe instagram că a fost testat pozitiv după ce a aterizat pe aeroportul Malpensa din Milano."Iată-mă aici, tocmai am sosit în Milano, și am fost testat pozitiv pentru Covid, a doua oară într-o lună. Așa că o iau spre spital. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul”, a scris el pe platforma socială, mesajul fiind însoțit de hashtagul #sohappyithurts.La finalul lunii octombrie, Adams a fost nevoit să-și anuleze participarea la o ceremonie de la Rock and Roll Hall of Fame ca urmare a testării pozitive.La acea dată, el preciza că este complet vaccinat și nu are niciun simptom.Contactat de CNN, epidemiologul Anthony Fauci a explicat că, deși nu vrea să facă niciun fel de speculații legate de acest caz, cel mai probabil, Bryan Adams nu s-a vindecat în decurs de o lună, iar virusul a rămas în organism, astfel încât a ajuns să aibă două teste pozitive în acest interval, mai ales dacă are un sistem imunitar slăbit.