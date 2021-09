SUA regretă rechemarea ambasadorului la Washington de către Franţa şi îşi reafirmă angajamentul în relaţia bilaterală

Foto: Profimedia Images via Digi24

Statele Unite şi-au exprimat vineri regretul în legătură cu rechemarea ambasadorului francez pentru consultări şi intenţionează să rămână "angajate în zilele viitoare pentru a rezolva diferendele" cu Parisul, informează AFP și Agerpres. "Am fost în contact strâns cu partenerii noştri francezi cu privire la decizia lor de a-l rechema pe ambasador la Paris pentru consultări. Regretăm că au făcut acest pas; cu toate acestea, vom rămâne angajaţi în zilele următoare pentru a ne rezolva neînţelegerile, aşa cum am făcut cu alte ocazii de-a lungul îndelungatei noastre alianţe", a declarat un oficial de la Casa Albă, sub protecţia anonimatului.





Criza diplomatică dintre Paris şi Washington, provocată de anularea de către Australia a unui contract de amploare privind construirea de submarine de către Franţa, în favoarea unui angajament cu americanii, s-a înrăutăţit vineri. Astfel, Franţa şi-a rechemat la Paris, pentru consultări, ambasadorii acreditaţi în SUA şi Australia.





Tot vineri, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, a declarat că SUA speră să poată discuta cu Franţa despre acest diferend săptămâna viitoare, la ONU.





El a adăugat că "înţelege poziţia" Franţei şi a luat act de decizia fără precedent a rechemării ambasadorului.





"Franţa este un partener vital şi cel mai vechi aliat al nostru şi credem că relaţia noastră este extrem de valoroasă", a adăugat Ned Price.





"Franţa este cel mai vechi aliat al nostru şi unul din cei mai puternici parteneri ai noştri, împărtăşim o istorie lungă, valori democratice şi promisiunea de a colabora pentru a face faţă provocărilor globale", conform sursei citate."Ţările noastre vor continua să coopereze îndeaproape pe o serie de subiecte, de la pandemie şi criza climatică până la economie şi securitate"."Am fost în contact strâns cu aliaţii noştri francezi" şi "sperăm să putem continua discuţia pe această temă la un nivel înalt în zilele următoare, inclusiv la Adunarea Generală a ONU săptămâna viitoare" la New York, a scris pe Twitter Ned Price."Alianţa transatlantică a promovat securitatea, stabilitatea şi prosperitatea în întreaga lume de mai bine de şapte decenii, iar angajamentul în favoarea acestei legături şi a colaborării noastre este neclintit", a adăugat el, promiţând o "cooperare" cu Parisul "în mai multe dosare, inclusiv în regiunea indo-pacifică"