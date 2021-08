De ce newyorkezii plătesc 15 USD pentru ”Sad Desk Salad”

De ce corporatiștii adoră salata

Salata ca un semnal transmis companiei și colegilor?

Apelul lanțurilor de ultimă generație este de a transforma „trista salată de birou” într-o recompensă mai mare la prânz, prin actualizarea și diversificarea ingredientelor. Aceste salate sunt mai luxoase decât amestecul spartan spanac-roșie-oțet balsamic pe care l-ați putea face acasă, dar sunt și mult mai scumpe.







Consumatorii continuă să cumpere, spune Hayes, din cauza a doi factori:

în primul rând, atunci când locuiți într-un loc precum New York, este mai probabil să doriți să plătiți suplimentar pentru facilitățile unei metropole mari, care includ restaurante care vă oferă calitate, opțiuni ce nu sunt disponibile în altă parte;

și în al doilea rând, oamenii doresc diversitate în ceea ce mănâncă - și dacă au venituri suplimentare pentru a cumpăra masa de prânz, o vor face.

Angajații care lucrează la birou din întreaga SUA și din lume s-ar putea să fi auzit de „salata tristă de la birou” (după titlul romanului ”Sad Desk Salad” , de Jessica Grose) - mâncând fără bucurie la prânz un castron de salată în fața computerului. Dar în New York și în alte centre metropolitane importante, inclusiv San Fransicso și Washington, DC, experiența ”salatei de la birou” a fost ridicată la noi culmi; unele lanțuri de luat masa au atins o valoare de miliarde de dolari în câțiva ani, deoarece salata proaspătă, scumpă, a devenit sinonimă cu slujbele de la birou, potrivit BBC În timp ce muncitorii se întorc la birou după luni de muncă de acasă, cozile se refac deja la lanțurile premium din New York, indicând faptul că acesată cultură a salatelor va rezista pandemiei. De ce suntem atât de încântați de aceste ofrande de prânz? Există acolo un mesaj despre orele lungi și cultura performanței? Sau ne place foarte mult salata?Orașul New York este sinonim cu tendințele alimentare, de la popularitatea ”pastlor primavera” în anii 1980, până la integrarea sushi-ului în anii 1990 și nebunia ”cupcake” alimentată de Sex and the City din anii 2000.Dar, în ultimii ani, au explodat lanțuri de mâncare premium, specializate în salate de lux, savuroase. Aceste lanțuri vizate de mileniali vând salate personalizabile, Instagrammable, și oferă ingrediente organice proaspete, locale, tofu, orez sălbatic, avocado, brânză de capră, quinoa, creveți prăjiți, sfeclă crudă, dovleac kabocha. Majoritatea acestor salate costă cel puțin 10 USD, iar consumul lor înseamnă un anumit stil de viață urban, aspirațional - unele ziare îl numesc „noul prânz electric din New York”.„În zilele noastre, fiecare bloc are una” din aceste lanțuri care oferă salată, spune Hans Taparia, profesor asociat la Universitatea New York.O parte din atracție, desigur, este că salata este sănătoasă (în funcție de ceea ce puneți în ea). Alegerea salatei la birou de către un angajat trimite celorlalți o imagine de autocontrol responsabil - la urma urmei ești mult prea sănătos pentru acel burger de 1.000 de calorii. Sentimentul că salata este un aliment dietetic și care ar trebui să fie o obișnuință pentru adulții responsabili, afectează în special femeile din societatea noastră.De asemenea, salata este inofensivă pentru colegi. Potrivit lui John Hayes, profesor de știință alimentară la Universitatea Penn State, SUA, și director al Centrului său de evaluare senzorială, „Cred că una din marotele din biroul american american este că nu vrei să fii tipul cu prânzul puturos.”Apoi, există aspectul vitezei: aceste lanțuri sunt, în general, echipate pentru a servi o masă de prânz, ceea ce înseamnă că puteți intra și ieși - în ciuda cozii - în câteva minute. Multe locuri subliniază opțiunea lor de comandă înainte, reducându-vă timpul de așteptare departe de birou.Această viteză este esențială datorită culturii de lucru din SUA, care apreciază o etică neobosită a muncii, până la epuizare. Asta înseamnă că muncitorii renunță adesea la sărbătorile legale, lucrează prin pauze de prânz sau, în cazul a 62% din populație, iau masa la biroul lor.Acest lucru poate fi nemaiauzit în alte țări; în Franța, legislația muncii interzicea lucrătorilor să mănânce la biroul lor, deși acest lucru a fost anulat anul acesta pentru a permite o mai mare distanțare socială la locul de muncă. Dar în marile orașe din SUA, cum ar fi New York, un prânz singuratic la birou este norma. (Scriitoarea americană Jessica Grose și-a intitulat romanul ”Sad Desk Salad”.)De fapt, având în vedere această cultură a muncii în SUA, servirea mesei la birou poate fi o modalitate de a semnala devotamentul față de locul de muncă și că ești indispensabil companiei.„Contextul ”Sad Desk Salad” este că stai la birou, trimițând e-mailuri. Nu este o experiență socială ”, spune Hayes. „Poate că există un aspect performant - de exemplu:„ Ei bine, sunt atât de ocupat, trebuie să lucrez la prânz în cultura noastră de muncă excesivă și nici măcar nu-mi pot lua timpul [pentru prânz] ”.Și în contextul social al biroului, obținerea uneia dintre aceste salate ar putea fi, de asemenea, un semnal în care vă încadrați. „Când o tendință comportamentală prinde și se răspândește în întreaga comunitate, avem tendința și nevoia evoluționară de a ne conforma”, spune Taparia.El spune că mâncarea acel bol scump de salată „vorbește despre ceea ce New York-ul a fost întotdeauna cunoscut, fiind ambițios, muncitor - și ca urmare, într-o măsură - conștient de sănătate”.