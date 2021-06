SUA: Se strânge lațul în jurul site-ului Pornhub, vizat de o nouă plângere din partea a 34 de femei

„Acesta este un caz care privește violul, nu pornografia”, se insistă în această plângere."Sper că acest lucru va motiva Pornhub, precum și celelalte companii din această industrie, să pună în aplicare măsuri de securitate pentru ca acest lucru să nu se întâmple cu nimeni altcineva", a declarat Rachel (pseudonim) pentru AFP, una dintre cele 34 de reclamante.Această canadiană în vârstă de 38 de ani a depus mărturie, sub condiția anonimatului, despre lunga ei luptă pentru a elimina un videoclip al agresiunii sale sexuale de pe internet, difuzat fără consimțământul ei pe Pornhub, care are 130 de milioane de vizitatori pe zi. Acum retrasă de pe site, înregistrarea s-a răspândit pe internet și continuă.Avocații acuză Pornhub și compania-mamă MindGeek, unul dintre gigantii xxx ai internetului din lume, că sunt „o întreprindere infracțională clasică” al cărei model financiar se bazează pe exploatarea financiară a conținutului sexual non-consensual.Se spune că grupul din Montreal, care deține peste 100 de site-uri porno, are aproximativ 3,5 miliarde de vizite în fiecare lună.