SUA: Preşedintele Biden promite că America nu va fi depăşită de China cât timp va fi în funcţie

Biden a spus că a petrecut "ore în şir" cu Xi Jinping pe vremea când a fost vicepreşedinte în administraţia Obama şi s-a convins că preşedintele chinez crede că autocraţia şi nu democraţia este cheia viitorului.Preşedintele american a declarat că i-a comunicat clar preşedintelui chinez că SUA nu caută confruntări, dar că va insista ca Beijingul să respecte regulile internaţionale privind concurenţa, comerţul echitabil şi respectarea drepturilor omului."China are un obiectiv general ... să devină cea mai importantă ţară din lume, cea mai bogată ţară din lume şi cea mai puternică ţară din lume", a declarat preşedintele american în prima sa conferinţă de presă organizată la Casa Albă."Asta nu se va întâmpla cât sunt în funcţie deoarece Statele Unite vor continua să crească".Preşedintele Biden a discutat despre Xi Jiping şi Vladimir Putin din perspectiva preferinţei celor doi oameni politici pentru autocraţie."Este genul acela de persoană, precum Putin, care crede că autocraţia este soluţia viitorului, (iar) democraţia nu poate funcţiona într-o lume din ce în ce mai complexă", a spus preşedintele SUA.La începutul lunii martie, Biden a declarat pentru ABC News că, în opinia sa, Putin este "un ucigaş", afirmaţie care a stârnit furie la Moscova."El (Xi) nu are niciun os democratic - cu d mic -, dar este un tip foarte inteligent", a mai declarat liderul de la Casa Albă.Remarcile preşedintelui Biden sunt similare cu cele făcute în timpul campaniei prezidenţiale şi au fost făcute la câteva zile după discuţiile bilaterale la nivel înalt din Alaska, primele organizate după asumarea funcţiei de preşedinte al SUA, reuniune în care declaraţiile publice combative ale ambelor părţi au dezvăluit profunzimea tensiunilor existente între aceşti doi mari rivali de pe scena internaţională.Într-un interviu acordat Christianei Amanpour pentru CNN, ambasadorul Chinei în SUA, Cui Tiankai, a declarat că obiectivul Chinei este "să îndeplinească aspiraţia crescândă a poporului chinez pentru o viaţă mai bună"."Obiectivul nostru nu este să concurăm sau să înlocuim altă ţară. Aceasta nu este niciodată strategia noastră naţională", a mai precizat ambasadorul chinez. El a spus că divizarea lumii nu este o soluţie care va contribui la eliminarea coronavirusului, la combaterea schimbărilor climatice sau la eradicarea sărăciei. "Nu credem că încercările de a diviza lumea în diferite tabere sau chiar de a construi blocuri militare confruntaţionale, nu credem că acest tip de abordare este o soluţie".Preşedintele Biden a spus că va colabora cu aliaţii SUA pentru a trage China la răspundere pentru acţiunile sale în privinţa Taiwanului, Hong Kongului, Mării Chinei de Sud şi a modului în care tratează minoritatea uigură, precum şi pentru a impulsiona Beijingul să respecte normele internaţionale pentru un comerţ echitabil.Biden a împărtăşit faptul că i-a comunicat următoarele omologului chinez în timpul unei conversaţii de două ore avute după preluarea mandatului: "Atât timp cât dumneavoastră şi ţara dumneavoastră continuaţi să încălcaţi atât de flagrant drepturile omului, noi vom continua implacabil să atragem atenţia lumii asupra acestui aspect şi să clarificăm, să clarificăm ce se întâmplă. Şi el a înţeles asta".În cazul unui eşec, aşa cum s-a întâmplat sub fostul preşedinte Donald Trump, credibilitatea Americii ar fi subminată, a avertizat Biden."Momentul în care un preşedinte întoarce spatele, aşa cum a făcut ultimul, este momentul în care începem să ne pierdem legitimitatea în întreaga lume. Suntem cine suntem", a adăugat el.Tiankai a negat faptul că autorităţile chineze separă familiile uigure din regiunea autonomă Xinjiang. "Vreau să precizez foarte clar. China nu face aceste lucruri" a declarat ambasadorul pentru CNN.Biden, care intenţionează să dezvăluie săptămâna viitoare o propunere de infrastructură de mai multe miliarde de dolari, a declarat că va asigura creşterea investiţiilor SUA în noi tehnologii promiţătoare, precum calcul cuantic, inteligenţa artificială şi biotehnologie.El a spus că îşi propune să readucă investiţiile în cercetare şi dezvoltare tehnologică mai aproape de procentul de 2% din PIB investit în anii 1960 de la nivelul actual de aproximativ 0.7%."Viitorul constă în cine poate, de fapt, să deţină viitorul în ceea ce priveşte tehnologia, calculul cuantic, o gamă întreagă de lucruri, inclusiv în domeniile medicale" a spus preşedintele american."Vom face investiţii reale", a spus el, remarcând faptul că Beijingul investeşte de trei ori mai mult decât Statele Unite în infrastructură.