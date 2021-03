Cazul Navalnîi: Washington sancționează șapte oficiali ruși, printre care și șeful FSB

Acestea sunt primele sancțiuni împotriva Rusiei anunțate de Joe Biden care, de la venirea la putere pe 20 ianuarie, a adoptat un ton mult mai ferm față de Moscova decât predecesorul său republican Donald Trump."Folosirea de către Kremlin a armelor chimice pentru a reduce la tăcere un adversar politic și a-i intimida pe alții demonstrează flagrantă ignorare a standardelor internaționale", a declarat secretarul Trezoreriei, Janet Yellen.Sancțiunile, care îl vizează în special pe Alexander Bortnikov, șeful puternicelor servicii de securitate rusești (FSB), au fost luate „în strânsă consultare cu partenerii noștri din UE” și sunt „un semnal clar” trimis la Moscova, a declarat un oficial american sub anonimat.Aceste măsuri asigură în special, pentru persoanele în cauză, înghețarea activelor lor în Statele Unite."Nu căutăm o revizuire sau o escaladare", a spus această sursă, subliniind că Statele Unite nu ar ezita să arate fermitate ori de câte ori consideră necesar.Pentru Statele Unite, nu există nicio îndoială: Moscova este în spatele „încercării de asasinat” a celebrului opozant rus."Comunitatea de informații are un grad ridicat de încredere în faptul că oficialii Serviciului rus de securitate (FSB) au folosit un agent neurotoxic cunoscut sub numele de Novichok pentru a-l otrăvi pe liderul opoziției ruse Alexei Navalny pe 20 august 2020", a declarat Jen Paski, purtătorul de cuvânt al Casei Albe.