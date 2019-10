​VIDEO Proteste violente la Hong Kong în ziua în care China sărbătorește 70 de ani de comunism / Un manifestant a fost împușcat în piept

JUST IN: A police source tells CNN that a man was shot with a live round by police in Hong Kong's Tsuen Wan district. @IvanCNN has the latest: https://t.co/7IOcViwO4O pic.twitter.com/6im4fakAyD — CNN International (@cnni) October 1, 2019

In Hong Kong's Admiralty district, outside the city's Legislative Council, police have fired water cannon, using blue dye to mark and identify pro-democracy protesters who are demonstrating on China's National Day.



Live updates: https://t.co/o5D3QME3K9 pic.twitter.com/h8ArrCXgGz — CNN International (@cnni) October 1, 2019

LIVE: Protests in Hong Kong as China marks 70 years of Communist rule https://t.co/0ZWomQ5xoe — Reuters Top News (@Reuters) October 1, 2019

​Poliţia din Hong Kong a folosit marţi tunuri cu apă pentru a dispersa demonstranţii adunaţi în apropierea sediului guvernului local. De asemenea, potrivit unei surse din poliție, citată de CNN, un om a fost împușcat, însă nu se știe care este starea sa.Potrivit AFP, protestatarul a fost împușcat în piept. Poliția susține că incidentul a avut loc după ce manifestanții ar fi atacat forțele de ordine.Protestatarul împușcat este în stare critică, potrivit autorităților medicale din Hong Kong, care au precizat că alte 14 persoane au fost rănite până acum în cursul protestelor desfășurate marți, notează Mediafax. Potrivit unor surse din cadrul poliției, forțele de ordine au tras focuri de avertisment în mai multe zone din oraș. Un cameraman și un reporter ai unei televiziuni au fost răniți, aparent fiind stropiți cu acid de către protestatari.Anterior, poliţia a lansat grenade cu gaze lacrimogene către manifestanţi în districtul Kowloon, unde aveau loc demonstraţii de amploare mai mică.Protestele din Hong Kong au început în 9 iunie după adoptarea unei legi care ar fi permis extrădarea pe scară largă către China continentală. Ulterior, actul normativ a fost suspendat. După mai multe săptămâni de proteste, Carrie Lam a cedat în faţa uneia dintre revendicările demonstranţilor, anunţând la 4 septembrie retragerea integrală a proiectului de lege contestat. Totuşi, Lam nu a reuşit să reducă nemulţumirile demonstranţilor care solicită crearea unei comisii de anchetă independente cu privire la violenţele poliţiei şi la reforma electorală. Fosta colonie britanică, revenită în 1997 sub jurisdicţia Chinei, este de zeci de ani scena unor turbulenţe politice masive, pe fondul îngrijorării generate de amestecul tot mai mare al Beijingului în afacerile sale interne.